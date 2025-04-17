Винница (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1036,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1165,41
Экономия при брони: -120,01 грн
1045,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
655,33
Экономия при брони: -83,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
777,96
Экономия при брони: -81,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1116,64
Экономия при брони: -57,44 грн
1059,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1145,70
Экономия при брони: -86,50 грн
1059,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
778,84
Экономия при брони: -143,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1133,11
Экономия при брони: -180,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva