Харьков (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1110,12
Экономия при брони: -82,02 грн
1028,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1067,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
981,00
Экономия при брони: -24,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1046,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Жастинда таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №63
Zentiva
1075,00 грн