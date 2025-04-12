Фармакодинамика.

Препарат обладает анаболическим и антикатаболическим свойствами. Ускоряет процессы регенерации, заживление ран, стимулирует клеточные и гуморальные звенья иммунитета, оказывает противовоспалительное действие. Специфическим свойством препарата является стимулирующее влияние на эритро- и особенно на лейкопоэз.

Фармакокинетика.

При введении суппозитория в прямую кишку препарат хорошо и почти полностью всасывается через слизистую и оказывается в крови через 20–30 минут. Максимальная концентрация в крови достигается через 1–2 часа. Выводится из организма преимущественно почками в виде метаболитов и конъюгатов и частично с калом в неизмененном виде.