Метилурацил-Фармекс (Methyluracil-Pharmex)
Метилурацил-Фармекс инструкция по применению
Состав
действующее вещество: methyluracilum;
1 суппозиторий содержит метилурацила — 500 мг;
вспомогательное вещество: твердый жир.
Лекарственная форма
Суппозитории ректальные.
Основные физико-химические свойства: гладкие суппозитории белого или почти белого цвета однородной консистенции. Допускается наличие воронкообразного углубления и воздушного стержня.
Фармакотерапевтическая группа
Нестероидное анаболическое средство. Код АТХ А14В.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат обладает анаболическим и антикатаболическим свойствами. Ускоряет процессы регенерации, заживление ран, стимулирует клеточные и гуморальные звенья иммунитета, оказывает противовоспалительное действие. Специфическим свойством препарата является стимулирующее влияние на эритро- и особенно на лейкопоэз.
Фармакокинетика.
При введении суппозитория в прямую кишку препарат хорошо и почти полностью всасывается через слизистую и оказывается в крови через 20–30 минут. Максимальная концентрация в крови достигается через 1–2 часа. Выводится из организма преимущественно почками в виде метаболитов и конъюгатов и частично с калом в неизмененном виде.
Показания
Метилурацил применять при воспалительно-язвенных процессах нижних отделов толстого кишечника (эрозивно-язвенные колиты, проктиты, сигмоидиты, трещины заднего прохода).
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. При острых и хронических лейкемических формах лейкоза (особенно миелоидных), лимфагрануломатозе, злокачественных заболеваниях костного мозга.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Метилурацил усиливает действие строфантина, повышает действие антибиотиков и сульфаниламидных препаратов.
Особенности применения
Препарат целесообразно назначать при легких формах лейкопении. При заболевании средней степени тяжести препарат принимать только после возобновления нарушенной регенерации клеток крови. При тяжелых формах поражения кроветворения метилурацил не назначать.
Способ применения и дозы
Перед применением суппозиторий следует вынуть из блистера.
Препарат предназначен для ректального применения. Взрослым и детям с 14 лет: по 1 суппозиторию 1–4 раза в сутки. Курс лечения — от 7 дней до 4 месяцев в зависимости от характера заболевания.
Дети
Препарат не применять для лечения детей до 14 лет.
Побочные реакции
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергические реакции, в том числе гиперемия, зуд, высыпания на коже, крапивница.
Изменения в месте введения: при введении суппозитория в прямую кишку иногда ощущается кратковременное жжение, зуд.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 суппозиториев в стрипе, по 2 стрипа в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «ФАРМЕКС ГРУП».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 08301, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, дом 100.
Обо всей случаях побочных реакций необходимо информировать производителя:
ООО «Фармекс Груп», Украина, 08301, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, дом 100, тел.: +38(044)391–19–19, факс: +38(044)391–19–18 или через форму на сайте: http://www.pharmex.com.ua/farmakonadzor