Метилурацил-Фармекс (Methyluracil-Pharmex)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
8.6 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
15.2 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Громадского Олега, 1-Б
1.6 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.9 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
10.4 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Эконом аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
36.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, пл. Базарная, -
89.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Полтавская, 91
89.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
128.1 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
130.1 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
20,79
Экономия при брони: -1,08 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
130.3 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье