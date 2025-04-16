Метилурацил-Фармекс (Methyluracil-Pharmex)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
36,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
41,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
41,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
36,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
12.5 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
20.2 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
21.0 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
30.5 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье