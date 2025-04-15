Метилурацил-Фармекс (Methyluracil-Pharmex)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Львов
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Окуневского, 3
2.1 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
3.3 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Лычаковская, 152
3.8 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Чукарина, 1
5.0 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, просп. Красной Калины, 49
5.0 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, просп. Красной Калины, 36
5.1 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Львов, просп. Красной Калины, 109
6.8 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
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Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
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Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Пульс
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Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 21
65.6 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Дрогобыч, ул. Сечевых Стрельцов, 22
65.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 52 мин
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Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Пульс
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Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Сокаль, ул. Шептицкого, 51
73.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье