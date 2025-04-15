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Метилурацил-Фармекс (Methyluracil-Pharmex)

Метилурацил-Фармекс (Methyluracil-Pharmex)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 12 аптеках в Львов
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
31,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
30,63 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Окуневского, 3
2.1 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
31,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
30,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
3.3 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
31,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
3.8 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
40,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Чукарина, 1
5.0 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
31,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 49
5.0 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
35,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
5.1 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
31,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
31,90 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
43,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
6.8 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
35,60 грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Кольцевая, 2-В
9.6 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
32,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 15
64.9 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
42,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Дрогобыч, ул. Самборская, 78
65.3 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
30,63 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 21
65.6 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
31,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 18:00
Дрогобыч, ул. Сечевых Стрельцов, 22
65.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
31,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 52 мин
Стрый, ул. Торговица, 1/10
65.9 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
37,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Трускавец, ул. Шевченко Тараса, 23
72.2 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
42,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 51
73.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
42,90 грн
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