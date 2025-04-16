Метилурацил-Фармекс (Methyluracil-Pharmex)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Николаев
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 47
4.4 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 312
7.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
8.2 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, ул. Троицкая, 238-Г
8.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 340
9.1 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
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Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
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85.0 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
107.6 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
108.5 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
108.5 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье