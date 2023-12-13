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Активные вещества — “М”МЕТИЛУРАЦИЛ* (METHYLURACILUM*)

МЕТИЛУРАЦИЛ* (METHYLURACILUM*) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Метилурацил таблетки, 0,5 г, стрип, № 10; Монфарм
Метилурацил Таблетки, 0,5 г, стрип, № 10 Монфарм
В 726 аптеках
от 88,09 грн
Цены в аптеках
Метилурацил суппозитории ректальные, 0,5 г, стрип, № 10; Монфарм
Метилурацил Суппозитории ректальные, 0,5 г, стрип, № 10 Монфарм
В 573 аптеках
от 30,30 грн
Цены в аптеках
Метилурацил суппозитории ректальные, 0,5 г, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Метилурацил Суппозитории ректальные, 0,5 г, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 526 аптеках
от 64,41 грн
Цены в аптеках
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные, 500 мг, стрип, № 10; Здоровье Группа компаний
Метилурацил-Фармекс Суппозитории ректальные, 500 мг, стрип, № 10 Здоровье Группа компаний
В 104 аптеках
от 23,28 грн
Цены в аптеках
Метилурацил таблетки, 0,5 г, стрип, в пачке, в пачке, № 20; Монфарм
Метилурацил Таблетки, 0,5 г, стрип, в пачке, в пачке, № 20 Монфарм
В 14 аптеках
от 180,50 грн
Цены в аптеках
Метилурацил таблетки, 0,5 г, стрип, в пачке, в пачке, № 100; Монфарм
Метилурацил Таблетки, 0,5 г, стрип, в пачке, в пачке, № 100 Монфарм
В 1 аптеке
от 871,39 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки, мазь, суппозитории ректальные.

метилурацил является производным пиримидина, структурного элемента нуклеиновых кислот. Обладает анаболическим и антикатаболическим свойствами. Ускоряет регенерацию, заживление ран, стимулирует клеточное и гуморальное звенья иммунитета, оказывает противовоспалительное действие. Специфическим свойством является стимулирующее влияние на эритро- и особенно лейкопоэз. Метилурацил оказывает защитное действие при фотодерматозе.

агранулоцитарная ангина, алиментарно-токсическая алейкия, хроническая бензольная интоксикация, лейкопения, обусловленная химиотерапией опухолей, рентгено- или радиотерапией или прочими факторами; переломы костей, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит, воспалительные заболевания кишечника (сигмоидит, язвенный колит), гепатит, панкреатит.
В форме мази назначают при длительнозаживающих ранах, ожогах, трофических язвах и других повреждениях кожи, фотодерматозе.

перорально во время или после еды в дозе 0,5 г 4 раза в сутки (при необходимости — до 6 раз в сутки). Дозы для детей в возрасте от 3 до 8 лет — по 0,25 г, старше 8 лет — по 0,25–0,5 г 3 раза в сутки. Курс лечения при заболеваниях пищеварительного тракта — обычно 30–40 дней, в других случаях курс может быть менее длительным. Возможно также ректальное применение в форме суппозиториев при воспалительных заболеваниях кишечника.
Мазь применяют наружно, нанося на пораженные участки кожи.
Кратность и длительность применения обусловлены характером и выраженностью заболевания, достигнутым эффектом.

острый и хронический (особенно миелоидный) лейкоз, лимфогранулематоз, злокачественные заболевания костного мозга, повышенная чувствительность к метилурацилу.

при приеме внутрь — головная боль, головокружение, изжога, аллергические реакции, при местном применении — кратковременное ощущение жжения.

метилурацил целесообразно назначать при легких формах лейкопении.