МЕТИЛУРАЦИЛ* (METHYLURACILUM*) Действующее вещество
метилурацил является производным пиримидина, структурного элемента нуклеиновых кислот. Обладает анаболическим и антикатаболическим свойствами. Ускоряет регенерацию, заживление ран, стимулирует клеточное и гуморальное звенья иммунитета, оказывает противовоспалительное действие. Специфическим свойством является стимулирующее влияние на эритро- и особенно лейкопоэз. Метилурацил оказывает защитное действие при фотодерматозе.
агранулоцитарная ангина, алиментарно-токсическая алейкия, хроническая бензольная интоксикация, лейкопения, обусловленная химиотерапией опухолей, рентгено- или радиотерапией или прочими факторами; переломы костей, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит, воспалительные заболевания кишечника (сигмоидит, язвенный колит), гепатит, панкреатит.
В форме мази назначают при длительнозаживающих ранах, ожогах, трофических язвах и других повреждениях кожи, фотодерматозе.
перорально во время или после еды в дозе 0,5 г 4 раза в сутки (при необходимости — до 6 раз в сутки). Дозы для детей в возрасте от 3 до 8 лет — по 0,25 г, старше 8 лет — по 0,25–0,5 г 3 раза в сутки. Курс лечения при заболеваниях пищеварительного тракта — обычно 30–40 дней, в других случаях курс может быть менее длительным. Возможно также ректальное применение в форме суппозиториев при воспалительных заболеваниях кишечника.
Мазь применяют наружно, нанося на пораженные участки кожи.
Кратность и длительность применения обусловлены характером и выраженностью заболевания, достигнутым эффектом.
острый и хронический (особенно миелоидный) лейкоз, лимфогранулематоз, злокачественные заболевания костного мозга, повышенная чувствительность к метилурацилу.
при приеме внутрь — головная боль, головокружение, изжога, аллергические реакции, при местном применении — кратковременное ощущение жжения.
метилурацил целесообразно назначать при легких формах лейкопении.