перорально во время или после еды в дозе 0,5 г 4 раза в сутки (при необходимости — до 6 раз в сутки). Дозы для детей в возрасте от 3 до 8 лет — по 0,25 г, старше 8 лет — по 0,25–0,5 г 3 раза в сутки. Курс лечения при заболеваниях пищеварительного тракта — обычно 30–40 дней, в других случаях курс может быть менее длительным. Возможно также ректальное применение в форме суппозиториев при воспалительных заболеваниях кишечника.

Мазь применяют наружно, нанося на пораженные участки кожи.

Кратность и длительность применения обусловлены характером и выраженностью заболевания, достигнутым эффектом.