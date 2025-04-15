Метилурацил-Фармекс (Methyluracil-Pharmex)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
41,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
3.9 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Экономная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
5.4 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
39,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.1 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
41,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
8.3 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
36,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 6 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
39,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Метилурацил-Фармекс суппозитории ректальные 500 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
36,00
Экономия при брони: -2,00 грн