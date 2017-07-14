Азимед порошок для оральной суспензии применять 1 раз в сутки, по крайней мере за 1 ч до или через 2 ч после еды.

В случае пропуска приема 1 дозы препарата пропущенную дозу следует принять как можно ранее, а следующие — с интервалами в 24 ч.

Упаковка содержит шприц для дозирования и ложечку. Врач посоветует применять ложечку или шприц. Ложечка имеет разметки 2,5 и 5 мл. Шприц имеет минимальную единицу — 0,1 мл.

Дети. При инфекциях ЛОР-органов и дыхательных путей, кожи и мягких тканей (кроме хронической мигрирующей эритемы) суточная доза азитромицина составляет 30 мг/кг массы тела (10 мг/кг массы тела 1 раз в сутки). Продолжительность лечения составляет 3 дня.

В зависимости от массы тела ребенка рекомендуется такая схема дозирования суспензии Азимед:



Масса тела, кг Суточная доза, мл (мг) Азимед 100 мг/5 мл 5 2,5 (50) 6 3 (60) 7 3,5 (70) 8 4 (80) 9 4,5 (90) 10–14 5 (100) Азимед 200 мг/5 мл 15–24 5 (200) 25–34 7,5 (300) 35–44 10 (400) ≥45 12,5 (500)





Масса тела, кг 5 6 7 8 9 10–14 Суточная доза суспензии Азимед 100 мг/5 мл, мл 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Содержание азитромицина в суточной дозе суспензии Азимед 100 мг/5 мл, мг 50 60 70 80 90 100 Количество воды, которое необходимо добавить для получения суспензии Азимед 100 мг/5 мл, мл 11



Приготовление и использование суспензии. Во флакон, содержащий порошок, необходимо добавить дистиллированную или прокипяченную и охлажденную воду.

1. Крышку флакона нажать вниз и повернуть против движения часовой стрелки.

2. Из чистой посуды с помощью шприца для дозирования отмерить соответствующее количество воды и добавить во флакон с порошком.

Азимед, порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл

Флакон с порошком для приготовления 15 мл оральной суспензии 200 мг/5 мл : к содержимому флакона добавить 8,3 мл воды. Содержимое флакона тщательно взболтать до получения однородной суспензии. Объем полученной суспензии составляет около 20 мл*.

Флакон с порошком для приготовления 30 мл оральной суспензии 200 мг/5 мл : к содержимому флакона добавить 14,5 мл воды. Содержимое флакона тщательно взболтать до получения однородной суспензии. Объем полученной суспензии составляет около 35 мл*

Азимед, порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл

Из чистой посуды отмерить 11 мл воды и добавить во флакон с порошком. Содержимое флакона тщательно взболтать до получения однородной суспензии*.

*После растворения порошка флакон будет содержать дополнительные 5 мл суспензии (для компенсации возможных потерь суспензии при применении).

3. Погрузить шприц в суспензию и, вытягивая поршень кверху, отмерить необходимое ее количество.

4. При наличии в шприце пузырьков воздуха следует вернуть препарат во флакон и повторить процедуру 3.

5. Расположить ребенка как для кормления.

6. Край шприца положить в рот ребенку и медленно вытеснять содержимое.

7. Дать ребенку возможность постепенно проглотить все количество.

8. После приема препарата дать ребенку выпить немного чая или сока, чтобы смылись и проглотились остатки суспензии в ротовой полости.

9. Использованный шприц разобрать, промыть проточной водой, высушить и хранить в сухом и чистом месте вместе с препаратом.

10. После того как ребенок принял последнюю дозу препарата, шприц и флакон следует уничтожить.

При мигрирующей эритеме продолжительность лечения составляет 5 дней. В 1-й день следует принять 20 мг/кг массы тела азитромицина. Со 2-го по 5-й день принимать по 10 мг/кг массы тела.

Общая курсовая доза составляет 60 мг/кг массы тела.



Дни лечения 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й Суточная доза (мл/кг) суспензии Азимед 200 мг/5 мл 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25



Показано, что азитромицин эффективен при лечении детей со стрептококковым фарингитом в виде однократной дозы по 10 или 20 мг/кг массы тела в течение 3 дней. При сравнении этих двух доз в клинических исследованиях выявлена подобная клиническая эффективность, хотя бактериальная эрадикация была более значительной при суточной дозе в 20 мг/кг массы тела. Однако обычно препаратом выбора в профилактике фарингита, вызванного Streptococcus pyogenes, и ревматического полиартрита, который возникает как вторичное заболевание, является пенициллин.

Взрослые. При инфекциях ЛОР-органов и дыхательных путей, кожи и мягких тканей (кроме хронической мигрирующей эритемы) суммарная доза азитромицина составляет 1500 мг: по 500 мг 1 раз в сутки. Продолжительность лечения — 3 дня.

При мигрирующей эритеме суммарная доза азитромицина составляет 3 г: в 1-й день следует принять 1 г, затем по 500 мг 1 раз в сутки со 2-го по 5-й день. Продолжительность лечения — 5 дней.

Пациенты пожилого возраста. Для лиц пожилого возраста нет необходимости изменять дозу.

Поскольку пациенты пожилого возраста могут входить в группы риска в отношении нарушений проводимости сердца, рекомендуется соблюдать осторожность при применении азитромицина в связи с риском развития сердечной аритмии и аритмии torsade de pointes.

Пациенты с нарушением функции почек. У пациентов с незначительными нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации — 10–80 мл/мин) можно использовать ту же самую дозу, что и у лиц с нормальной функцией почек. Азитромицин необходимо с осторожностью назначать пациентам с тяжелым нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин).

Пациенты с нарушением функции печени. Поскольку азитромицин метаболизируется в печени и выводится с желчью, препарат не следует применять у пациентов с тяжелым нарушением функции печени. Исследований, связанных с лечением таких больных с применением азитромицина, не проводили.

Дети

Азимед, порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл применять у детей с массой тела 5–15 кг.

Азимед, порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл применять у детей с массой тела >15 кг.