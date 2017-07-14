Азимед® порошок для оральной суспензии (Azimed® powder for oral suspension) (200236) - инструкция по применению ATC-классификация
Азимед порошок для оральной суспензии инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Азитромицин является макролидным антибиотиком, который относится к группе азалидов. Молекула образуется в результате введения атома азота в лактоновое кольцо эритромицина А. Механизм действия азитромицина заключается в подавлении синтеза бактериального белка за счет связывания с 50S-субъединицей рибосом и угнетения транслокации пептидов.
Механизм резистентности. Полная перекрестная резистентность существует среди Streptococcus pneumoniae, бета-гемолитического стрептококка группы А, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus, включая метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA), к эритромицину, азитромицину, другим макролидам и линкозамидам.
Распространенность приобретенной резистентности может быть разной в зависимости от местности и времени для выделенных видов, поэтому локальная информация о резистентности необходима, особенно при тяжелых инфекциях. В случае необходимости можно обратиться за квалифицированным советом, если местная распространенность резистентности такова, что эффективность препарата при лечении по крайней мере некоторых типов инфекций сомнительна.
Спектр антимикробного действия азитромицина
|Обычно чувствительные виды
|Аэробные грамположительные бактерии
|Staphylococcus aureus метициллинчувствительный
|Streptococcus pneumoniae пенициллинчувствительный
|Streptococcus pyogenes
|Аэробные грамотрицательные бактерии
|Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
|Legionella pneumophila
|Moraxella catarrhalis
|Pasteurella multocida
|Анаэробные бактерии
|Clostridium perfringens
|Fusobacterium spp.
|Prevotella spp.
|Porphyriomonas spp.
|Другие микроорганизмы
|Chlamydia trachomatis
Chlamydia pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
|Виды, которые могут приобретать резистентность
|Аэробные грамположительные бактерии
|Streptococcus pneumoniae с промежуточной чувствительностью к пенициллину и пенициллинрезистентный
|Резистентные организмы
|Аэробные грамположительные бактерии
|Enterococcus faecalis
|Стафилококки MRSA, Methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis*
|Анаэробные бактерии
|Группа бактероидов Bacteroides fragilis
*Метициллинрезистентный золотистый стафилококк имеет очень высокую распространенность приобретенной устойчивости к макролидам и указан здесь из-за редкой чувствительности к азитромицину.
Фармакокинетика. Биодоступность после перорального приема составляет около 37%. Cmax в плазме крови достигается через 2–3 ч после приема препарата.
При приеме азитромицин распределяется по всему организму. В фармакокинетических исследованиях показано, что концентрация азитромицина в тканях значительно выше (в 50 раз), чем в плазме крови, что свидетельствует о сильном связывании препарата с тканями.
Связывание с белками плазмы крови варьирует в зависимости от плазменных концентраций и составляет от 12% при 0,5 мкг/мл до 52% — при 0,05 мкг/мл в плазме крови. Объем распределения в равновесном состоянии (VVss) составил 31,1 л/кг массы тела.
Конечный Т½ из плазмы крови полностью отражает Т½ из тканей в течение 2–4 дней.
Около 12% дозы азитромицина выводится в неизмененном виде с мочой в течение следующих 3 дней. Особенно высокие концентрации неизмененного азитромицина выявлены в желчи человека. Также в желчи определены 10 метаболитов, которые образовывались с помощью N- и O-деметилирования, гидроксилирования колец дезозамина и агликона и расщепления кладинозы конъюгата. Сравнение результатов жидкостной хроматографии и микробиологических анализов показало, что метаболиты азитромицина не являются микробиологически активными.
Показания Азимед порошок для оральной суспензии
- инфекции, вызванные чувствительными к азитромицину микроорганизмами:
- инфекции ЛОР-органов (бактериальный фарингит/тонзиллит, синусит, средний отит);
- инфекции дыхательных путей (бактериальный бронхит, негоспитальная пневмония);
- инфекции кожи и мягких тканей: мигрирующая эритема (начальная стадия болезни Лайма), рожа, импетиго, вторичный пиодерматоз.
Применение Азимед порошок для оральной суспензии
Азимед порошок для оральной суспензии применять 1 раз в сутки, по крайней мере за 1 ч до или через 2 ч после еды.
В случае пропуска приема 1 дозы препарата пропущенную дозу следует принять как можно ранее, а следующие — с интервалами в 24 ч.
Упаковка содержит шприц для дозирования и ложечку. Врач посоветует применять ложечку или шприц. Ложечка имеет разметки 2,5 и 5 мл. Шприц имеет минимальную единицу — 0,1 мл.
Дети. При инфекциях ЛОР-органов и дыхательных путей, кожи и мягких тканей (кроме хронической мигрирующей эритемы) суточная доза азитромицина составляет 30 мг/кг массы тела (10 мг/кг массы тела 1 раз в сутки). Продолжительность лечения составляет 3 дня.
В зависимости от массы тела ребенка рекомендуется такая схема дозирования суспензии Азимед:
|Масса тела, кг
|Суточная доза, мл (мг)
|Азимед 100 мг/5 мл
|5
|2,5 (50)
|6
|3 (60)
|7
|3,5 (70)
|8
|4 (80)
|9
|4,5 (90)
|10–14
|5 (100)
|Азимед 200 мг/5 мл
|15–24
|5 (200)
|25–34
|7,5 (300)
|35–44
|10 (400)
|≥45
|12,5 (500)
|Масса тела, кг
|5
|6
|7
|8
|9
|10–14
|Суточная доза суспензии Азимед 100 мг/5 мл, мл
|2,5
|3
|3,5
|4
|4,5
|5
|Содержание азитромицина в суточной дозе суспензии Азимед 100 мг/5 мл, мг
|50
|60
|70
|80
|90
|100
|Количество воды, которое необходимо добавить для получения суспензии Азимед 100 мг/5 мл, мл
|11
Приготовление и использование суспензии. Во флакон, содержащий порошок, необходимо добавить дистиллированную или прокипяченную и охлажденную воду.
1. Крышку флакона нажать вниз и повернуть против движения часовой стрелки.
2. Из чистой посуды с помощью шприца для дозирования отмерить соответствующее количество воды и добавить во флакон с порошком.
Азимед, порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл
Флакон с порошком для приготовления 15 мл оральной суспензии 200 мг/5 мл: к содержимому флакона добавить 8,3 мл воды. Содержимое флакона тщательно взболтать до получения однородной суспензии. Объем полученной суспензии составляет около 20 мл*.
Флакон с порошком для приготовления 30 мл оральной суспензии 200 мг/5 мл: к содержимому флакона добавить 14,5 мл воды. Содержимое флакона тщательно взболтать до получения однородной суспензии. Объем полученной суспензии составляет около 35 мл*
Азимед, порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл
Из чистой посуды отмерить 11 мл воды и добавить во флакон с порошком. Содержимое флакона тщательно взболтать до получения однородной суспензии*.
*После растворения порошка флакон будет содержать дополнительные 5 мл суспензии (для компенсации возможных потерь суспензии при применении).
3. Погрузить шприц в суспензию и, вытягивая поршень кверху, отмерить необходимое ее количество.
4. При наличии в шприце пузырьков воздуха следует вернуть препарат во флакон и повторить процедуру 3.
5. Расположить ребенка как для кормления.
6. Край шприца положить в рот ребенку и медленно вытеснять содержимое.
7. Дать ребенку возможность постепенно проглотить все количество.
8. После приема препарата дать ребенку выпить немного чая или сока, чтобы смылись и проглотились остатки суспензии в ротовой полости.
9. Использованный шприц разобрать, промыть проточной водой, высушить и хранить в сухом и чистом месте вместе с препаратом.
10. После того как ребенок принял последнюю дозу препарата, шприц и флакон следует уничтожить.
При мигрирующей эритеме продолжительность лечения составляет 5 дней. В 1-й день следует принять 20 мг/кг массы тела азитромицина. Со 2-го по 5-й день принимать по 10 мг/кг массы тела.
Общая курсовая доза составляет 60 мг/кг массы тела.
|Дни лечения
|1-й
|2-й
|3-й
|4-й
|5-й
|Суточная доза (мл/кг) суспензии Азимед 200 мг/5 мл
|0,5
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
Показано, что азитромицин эффективен при лечении детей со стрептококковым фарингитом в виде однократной дозы по 10 или 20 мг/кг массы тела в течение 3 дней. При сравнении этих двух доз в клинических исследованиях выявлена подобная клиническая эффективность, хотя бактериальная эрадикация была более значительной при суточной дозе в 20 мг/кг массы тела. Однако обычно препаратом выбора в профилактике фарингита, вызванного Streptococcus pyogenes, и ревматического полиартрита, который возникает как вторичное заболевание, является пенициллин.
Взрослые. При инфекциях ЛОР-органов и дыхательных путей, кожи и мягких тканей (кроме хронической мигрирующей эритемы) суммарная доза азитромицина составляет 1500 мг: по 500 мг 1 раз в сутки. Продолжительность лечения — 3 дня.
При мигрирующей эритеме суммарная доза азитромицина составляет 3 г: в 1-й день следует принять 1 г, затем по 500 мг 1 раз в сутки со 2-го по 5-й день. Продолжительность лечения — 5 дней.
Пациенты пожилого возраста. Для лиц пожилого возраста нет необходимости изменять дозу.
Поскольку пациенты пожилого возраста могут входить в группы риска в отношении нарушений проводимости сердца, рекомендуется соблюдать осторожность при применении азитромицина в связи с риском развития сердечной аритмии и аритмии torsade de pointes.
Пациенты с нарушением функции почек. У пациентов с незначительными нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации — 10–80 мл/мин) можно использовать ту же самую дозу, что и у лиц с нормальной функцией почек. Азитромицин необходимо с осторожностью назначать пациентам с тяжелым нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин).
Пациенты с нарушением функции печени. Поскольку азитромицин метаболизируется в печени и выводится с желчью, препарат не следует применять у пациентов с тяжелым нарушением функции печени. Исследований, связанных с лечением таких больных с применением азитромицина, не проводили.
Дети
Азимед, порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл применять у детей с массой тела 5–15 кг.
Азимед, порошок для оральной суспензии, 200 мг/5 мл применять у детей с массой тела >15 кг.
Противопоказания
повышенная чувствительность к азитромицину, эритромицину или какому-либо другому макролидному или кетолидному антибиотику, или какому-либо другому компоненту препарата.
Побочные эффекты
в нижеприведенной таблице в соответствии с классом систем и органов и частотой возникновения указаны побочные реакции, выявленные в клинических исследованиях и в период постмаркетингового наблюдения при применении всех лекарственных форм азитромицина. Побочные реакции, зарегистрированные в период постмаркетингового наблюдения, выделены курсивом. Группы по частоте проявлений определяли по следующей шкале: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным). В пределах каждой группы по частоте проявлений нежелательные явления указаны в порядке снижения их тяжести.
|Класс систем и органов
|Нежелательная реакция
|Частота
|Инфекции и инвазии
|Кандидоз, оральный кандидоз, влагалищные инфекции, пневмония, грибковая инфекция, бактериальная инфекция, фарингит, гастроэнтерит, нарушение функции дыхания, ринит
|Нечасто
|Псевдомембранозный колит
|Частота неизвестна
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Лейкопения, нейтропения, эозинофилия
|Нечасто
|Тромбоцитопения, гемолитическая анемия
|Частота неизвестна
|Со стороны иммунной системы
|Ангионевротический отек, реакции гиперчувствительности
|Нечасто
|Анафилактическая реакция
|Частота неизвестна
|Со стороны обмена веществ
|Анорексия
|Нечасто
|Со стороны психики
|Нервозность, бессонница
|Нечасто
|Ажитация
|Редко
|Агрессивность, тревога, делирий, галлюцинации
|Частота неизвестна
|Со стороны нервной системы
|Головная боль
|Часто
|Головокружение, сонливость, дисгевзия, парестезия
|Нечасто
|Обморок, судороги, гипестезия, психомоторная повышенная активность, аносмия, агевзия, паросмия, миастения гравис
|Частота неизвестна
|Со стороны органа зрения
|Нарушение зрения
|Нечасто
|Со стороны органа слуха
|Нарушения со стороны органа слуха, вертиго
|Нечасто
|Нарушение слуха, включая глухоту и/или звон в ушах
|Частота неизвестна
|Со стороны сердца
|Пальпитация
|Нечасто
|Трепетание-фибрилляция желудочков (torsade de pointes), аритмия, включая желудочковую тахикардию, удлинение Q–T-интервала на ЭКГ
|Частота неизвестна
|Со стороны сосудов
|Приливы
|Нечасто
|Артериальная гипотензия
|Частота неизвестна
|Со стороны респираторной системы
|Одышка, носовое кровотечение
|Нечасто
|Со стороны пищеварительного тракта
|Диарея
|Очень часто
|Рвота, боль в животе, тошнота
|Часто
|Запор, метеоризм, диспепсия, гастрит, дисфагия, сухость во рту, отрыжка, язвы в ротовой полости, гиперсекреция слюны
|Нечасто
|Панкреатит, изменение цвета языка
|Частота неизвестна
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Нарушение функции печени, холестатическая желтуха
|Редко
|Печеночная недостаточность (которая редко приводила к летальному исходу), фульминантный гепатит, некротический гепатит
|Частота неизвестна
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Сыпь, зуд, крапивница, дерматит, сухость кожи, гипергидроз
|Нечасто
|Фоточувствительность, острый генерализованный экзантематозный пустулез
|Редко
|Синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, полиморфная эритема, реакция на лекарственное средство с эозинофилией и системными симптомами
|Частота неизвестна
|Со стороны костно-мышечной системы
|Остеоартрит, миалгия, боль в спине, боль в шее
|Нечасто
|Артралгия
|Частота неизвестна
|Со стороны мочевыделительной системы
|Дизурия, боль в почках
|Нечасто
|ОПН, интерстициальный нефрит
|Частота неизвестна
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Маточное кровотечение, тестикулярные нарушения
|Нечасто
|Общие нарушения и местные реакции
|Отек, астения, недомогание, усталость, отек лица, боль в груди, гипертермия, боль, периферические отеки
|Нечасто
|Лабораторные показатели
|Сниженное количество лимфоцитов, повышенное количество эозинофилов, сниженный уровень бикарбоната крови, повышение уровня базофилов, моноцитов, нейтрофилов
|Часто
|Повышенный уровень АсАТ, АлАТ, билирубина, мочевины, креатинина в крови, изменения показателей калия в крови, повышение уровня ЩФ, хлорида, глюкозы, тромбоцитов, снижение уровня гематокрита, повышение уровня бикарбоната, отклонения уровня натрия
|Нечасто
|Поражения и отравления
|Осложнения после процедуры
|Нечасто
Информация о побочных реакциях, возможно связанных с профилактикой и лечением Mycobacterium Avium Complex, базируется на данных клинических исследований и наблюдений в постмаркетинговый период. Эти нежелательные реакции отличаются по типу или частоте от тех, о которых сообщалось при применении быстродействующих лекарственных форм и лекарственных форм длительного действия.
Побочные реакции, возможно связанные с профилактикой и лечением Mycobacterium Avium Complex
|Класс систем и органов
|Побочная реакция
|Частота
|Со стороны обмена веществ
|Анорексия
|Часто
|Со стороны нервной системы
|Головокружение, головная боль, парестезия, дисгевзия
|Часто
|Гипестезия
|Нечасто
|Со стороны органа зрения
|Нарушение зрения
|Часто
|Со стороны органа слуха
|Глухота
|Часто
|Нарушение слуха, звон в ушах
|Нечасто
|Со стороны сердца
|Пальпитация
|Нечасто
|Со стороны пищеварительного тракта
|Диарея, боль в животе, тошнота, метеоризм, желудочно-кишечный дискомфорт, частый жидкий стул
|Очень часто
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Гепатит
|Нечасто
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Сыпь, зуд
|Часто
|Синдром Стивенса — Джонсона, фоточувствительность
|Нечасто
|Со стороны костно-мышечной системы
|Артралгия
|Часто
|Общие нарушения и местные реакции
|Повышенная утомляемость
|Часто
Особые указания
аллергические реакции. Как и в случае с эритромицином и другими макролидными антибиотиками, сообщалось об единичных серьезных аллергических реакциях, включая ангионевротический отек и анафилаксию (в единичных случаях — с летальным исходом), дерматологические реакции, в том числе острый генерализованный экзантематозный пустулез. Некоторые из этих реакций, обусловленных азитромицином, вызывали рецидивирующие симптомы и требовали более длительного наблюдения и лечения.
Нарушение функции печени. Поскольку печень является основным путем выведения азитромицина, следует осторожно назначать азитромицин пациентам с серьезными заболеваниями печени. Сообщалось о случаях фульминантного гепатита, который вызывает опасную для жизни печеночную недостаточность при приеме азитромицина. Возможно, некоторые пациенты в анамнезе имели заболевания печени или применяли другие гепатотоксические лекарственные средства.
Необходимо проводить анализы/пробы функции печени в случае развития признаков и симптомов дисфункции печени, например астении, которая быстро развивается и сопровождается желтухой, темной мочой, склонностью к кровотечениям, или печеночной энцефалопатии.
В случае выявления нарушения функции печени применение азитромицина следует прекратить.
Спорынья. У пациентов, принимающих производные спорыньи, одновременное применение макролидных антибиотиков приводит к быстрому развитию эрготизма. Отсутствуют данные о возможности взаимодействия между производными спорыньи и азитромицином. Однако в связи с теоретической возможностью эрготизма азитромицин не следует сочетанно применять с производными спорыньи.
Суперинфекции. Как и в случае с другими антибиотиками, рекомендуется проводить наблюдения по поводу признаков суперинфекции, вызванной нечувствительными организмами, включая грибы.
При приеме почти всех антибактериальных препаратов, включая азитромицин, сообщалось о Clostridium difficile-ассоциированной диарее (CDAD), серьезность которой варьировала от слабовыраженной диареи до колита с летальным исходом. Лечение антибактериальными препаратами изменяет нормальную флору в толстой кишке, что приводит к чрезмерному росту C. difficile.
C. difficile производит токсины А и В, которые обусловливают развитие CDAD. Штаммы C. difficile, которые гиперпродуцируют токсины, являются причиной повышенного уровня заболеваемости и летальности, поскольку эти инфекции могут быть резистентными к антимикробной терапии и требовать проведения колэктомии. Необходимо рассмотреть возможность развития CDAD у всех пациентов с диареей, вызванной применением антибиотиков. Требуется тщательное ведение истории болезни, поскольку, как сообщалось, появление CDAD возможно в течение 2 мес после приема антибактериальных препаратов.
Нарушение функции почек. У пациентов с серьезной дисфункцией почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин) наблюдалось 33% увеличение системной экспозиции азитромицина.
Удлинение сердечной реполяризации и интервала Q–T, которые повышали риск развития сердечной аритмии и трепетания-фибрилляции желудочков (torsade de pointes), отмечали при лечении другими макролидными антибиотиками. Подобный эффект азитромицина нельзя полностью исключить у пациентов с повышенным риском удлиненной сердечной реполяризации, поэтому следует с осторожностью назначать лечение пациентам:
- с врожденной или зарегистрированной пролонгацией интервала Q–T;
- получающим лечение с применением других активных веществ, которые, как известно, удлиняют интервал Q–T, например антиаритмические препараты классов IA (хинидин и прокаинамид) и III (дофетилид, амиодарон и соталол), цизаприд и терфенадин, нейролептические средства, такие как пимозид; антидепрессанты, такие как циталопрам, а также фторхинолоны, такие как моксифлоксацин и левофлоксацин;
- с нарушением электролитного обмена, особенно в случае гипокалиемии и гипомагниемии;
- с клинически релевантной брадикардией, аритмией или тяжелой сердечной недостаточностью.
Миастения гравис. Сообщалось об обострении симптомов миастении гравис или новом развитии миастенического синдрома у пациентов, получающих терапию азитромицином.
Стрептококковые инфекции. Азитромицин в целом эффективен при лечении стрептококковой инфекции в ротоглотке, по профилактике ревматической атаки нет данных, демонстрирующих эффективность азитромицина. Антимикробный препарат с анаэробной активностью необходимо принимать в сочетании с азитромицином, если предполагается, что анаэробные микроорганизмы вызывают развитие инфекции.
Другое. Безопасность и эффективность для профилактики или лечения Mycobacterium Avium Complex у детей не установлены.
Азитромицин в форме порошка для оральной суспензии содержит сахарозу. Пациентам с редкими наследственными проблемами, связанными с непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы, не следует принимать этот препарат.
Препарат содержит натрия фосфат (24,25 мг в 1 мл суспензии для дозирования 200 мг/5 мл, и 18,2 мг в 1 мл суспензии для дозирования 100 мг/5 мл). Это следует учитывать при назначении препарата пациентам, использующим натрийконтролируемую диету.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Нет адекватных данных о применении азитромицина у беременных. В исследованиях репродуктивной токсичности у животных тератогенного вредного влияния азитромицина на плод не отмечено, однако препарат проникал через плаценту. Безопасность применения азитромицина в период беременности не подтверждена. Поэтому азитромицин назначают в период беременности, только если польза превышает риск.
Период кормления грудью. Сообщалось, что азитромицин проникает в грудное молоко, но соответствующих и должным образом контролируемых клинических исследований, которые давали бы возможность охарактеризовать фармакокинетику экскреции азитромицина в грудное молоко, не проводили.
Фертильность. Исследование фертильности проводили на крысах; показатель беременности снижался после введения азитромицина. Релевантность этих данных относительно человека неизвестна.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Доказательства того, что азитромицин может ухудшать способность управлять транспортными средствами или работу с другими механизмами, отсутствуют, но следует учитывать возможность развития побочных реакций, таких как делирий, галлюцинации, головокружение, сонливость, обморок, судороги, которые могут повлиять на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
антациды. При изучении влияния одновременного применения антацидов на фармакокинетику азитромицина в общем не выявлено изменений в биодоступности, хотя плазменные пиковые концентрации азитромицина снижались приблизительно на 25%. Не следует принимать одновременно азитромицин и антациды.
Цетиризин. У здоровых добровольцев при одновременном применении азитромицина в течение 5 дней с цетиризином 20 мг в равновесном состоянии не отмечено явлений фармакокинетического взаимодействия или существенного изменения интервала Q–T.
Диданозин. При одновременном применении суточных доз 1200 мг азитромицина с 400 мг диданозина в сутки у 6 ВИЧ-положительных добровольцев не выявлено влияния на фармакокинетику диданозина в равновесном состоянии по сравнению с плацебо.
Дигоксин и колхицин. Сообщалось, что одновременное применение макролидных антибиотиков, включая азитромицин, и субстратов Р-гликопротеина, таких как дигоксин и колхицин, приводит к повышению уровня субстрата Р-гликопротеина в сыворотке крови. Следовательно, при одновременном применении азитромицина и субстрата Р-гликопротеина, такого как дигоксин, необходимо учитывать возможность повышения концентрации дигоксина в сыворотке крови.
Зидовудин. Однократные дозы 1000 мг и многократные дозы 1200 мг или 600 мг азитромицина оказывали незначительное влияние на плазменную фармакокинетику или выведение с мочой зидовудина или его глюкуронидных метаболитов. Однако прием азитромицина повышал концентрацию фосфорилированного зидовудина, клинически активного метаболита в мононуклеарах в периферическом кровообращении. Клиническая значимость этих данных не выяснена, но может быть полезной для пациентов.
Азитромицин не имеет существенного взаимодействия с печеночной системой цитохрома Р450. Считается, что препарат не имеет фармакокинетического лекарственного взаимодействия, характерного для эритромицина и других макролидов. Азитромицин не вызывает индукции или инактивации печеночного цитохрома Р450 через цитохром-метаболитный комплекс.
Спорынья. Учитывая теоретическую возможность возникновения эрготизма, одновременное введение азитромицина с производными спорыньи не рекомендуется.
Проведены фармакокинетические исследования применения азитромицина и следующих препаратов, метаболизм которых в значительной степени происходит с участием цитохрома Р450.
Аторвастатин. Одновременное применение аторвастатина (10 мг/сут) и азитромицина (500 мг/сут) не вызывало изменения концентрации аторвастатина в плазме крови (на основе анализа ингибирования HMG CoA-редуктазы). Однако в постмаркетинговый период зарегистрированы случаи рабдомиолиза у пациентов, применявших азитромицин со статинами.
Карбамазепин. В исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых волонтеров азитромицин не оказывал значимого влияния на плазменные уровни карбамазепина или его активные метаболиты.
Циметидин. В фармакокинетическом исследовании влияния однократной дозы циметидина, принятой за 2 ч до приема азитромицина, изменений фармакокинетики азитромицина не отмечено.
Пероральные антикоагулянты типа кумарина. В исследовании фармакокинетического взаимодействия азитромицин не изменял антикоагулянтного эффекта однократной дозы 15 мг варфарина, назначенного здоровым добровольцам. В постмаркетинговый период получены сообщения о потенцировании антикоагулянтного эффекта после одновременного применения азитромицина и пероральных антикоагулянтов типа кумарина. Хотя причинная связь не установлена, следует учитывать необходимость проведения частого мониторинга протромбинового времени при назначении азитромицина пациентам, получающим пероральные антикоагулянты типа кумарина.
Циклоспорин. В фармакокинетических исследованиях у здоровых добровольцев, которым давали перорально дозу азитромицина 500 мг/день в течение 3 дней, а затем однократную дозу циклоспорина 10 мг/кг массы тела, продемонстрировано значительное повышение Cmax и AUC0-5 циклоспорина. Поэтому следует соблюдать осторожность при одновременном применении этих препаратов. Если одновременное применение этих препаратов необходимо, следует контролировать уровень циклоспорина и соответствующим образом корректировать дозу.
Эфавиренц. Одновременное применение однократной дозы азитромицина 600 мг и 400 мг эфавиренца ежедневно в течение 7 дней не вызывало каких-либо клинически значимых фармакокинетических взаимодействий.
Флуконазол. Одновременное применение однократной дозы азитромицина 1200 мг не приводит к изменению фармакокинетики однократной дозы флуконазола 800 мг. Общая экспозиция и Т½ азитромицина не изменялись при одновременном применении флуконазола, однако наблюдалось клинически не значимое снижение Cmax (18%) азитромицина.
Индинавир. Одновременное применение однократной дозы азитромицина 1200 мг не оказывает статистически достоверного влияния на фармакокинетику индинавира, который назначают в дозе 800 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней.
Метилпреднизолон. В исследовании фармакокинетического взаимодействия азитромицин существенно не влиял на фармакокинетику метилпреднизолона.
Мидазолам. У здоровых добровольцев одновременное применение азитромицина 500 мг/сут в течение 3 дней не вызывало клинически значимых изменений фармакокинетики и фармакодинамики мидазолама, который применялся однократно в дозе 15 мг.
Нелфинавир. Одновременное применение азитромицина (1200 мг) и нелфинавира в равновесных концентрациях (750 мг 3 раза в сутки) приводит к повышению концентрации азитромицина. Клинически значимых побочных явлений не отмечено, соответственно, нет необходимости в коррекции дозы.
Рифабутин. Одновременное применение азитромицина и рифабутина не влияло на концентрацию этих препаратов в сыворотке крови. Нейтропения отмечена у субъектов, которые принимали одновременно азитромицин и рифабутин. Хотя нейтропения связана с применением рифабутина, причинная связь с одновременным приемом с азитромицином не установлена.
Силденафил. У здоровых добровольцев мужского пола не получено доказательства влияния азитромицина (500 мг/сут в течение 3 дней) на значение AUC и Cmax силденафила или его основного циркулирующего метаболита.
Терфенадин. В фармакокинетических исследованиях не сообщалось о взаимодействии между азитромицином и терфенадином. В некоторых случаях нельзя исключить возможность такого взаимодействия полностью, однако нет данных о наличии такого взаимодействия.
Теофиллин. Отсутствуют данные о клинически существенном фармакокинетическом взаимодействии при одновременном применении азитромицина и теофиллина здоровыми добровольцами.
Триазолам. Одновременное применение здоровыми добровольцами азитромицина 500 мг в 1-й день и 250 мг во 2-й день с 0,125 мг триазолама существенно не влияло на все фармакокинетические показатели триазолама по сравнению с применением триазолама и плацебо.
Триметоприм/сульфаметоксазол. Одновременное применение триметоприма/сульфаметоксазола двойной концентрации (160 мг/800 мг) в течение 7 дней с азитромицином 1200 мг на 7-е сутки не оказывало существенного влияния на Cmax, общую экспозицию или экскрецию с мочой триметоприма или сульфаметоксазола. Значения концентрации азитромицина в сыворотке крови соответствовали наблюдавшимся в других исследованиях.
Передозировка
опыт клинического применения азитромицина свидетельствует о том, что побочные эффекты, которые развиваются при приеме в рекомендованных выше дозах, подобны наблюдаемым при применении в обычных терапевтических дозах, а именно: они могут включать диарею, тошноту, рвоту, обратимую потерю слуха. В случае передозировки при необходимости рекомендуются прием активированного угля и проведение общих симптоматических и поддерживающих лечебных мероприятий.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Приготовленную суспензию хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.