Азимед® порошок для оральной суспензии (Azimed® powder for oral suspension)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 9 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
297,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
314,02
Экономия при брони: -30,06 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
316,38
Экономия при брони: -27,99 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
140,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
297,19
Экономия при брони: -102,19 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
297,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
284,10
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
314,88
Экономия при брони: -10,53 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
278,00
Экономия при брони: -2,90 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
160,99
Экономия при брони: -47,17 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
312,50
Экономия при брони: -28,68 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
306,74
Экономия при брони: -68,17 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
316,62
Экономия при брони: -84,44 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
297,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
314,24
Экономия при брони: -82,06 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
302,94
Экономия при брони: -19,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
285,44
Экономия при брони: -13,05 грн