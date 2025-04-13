Азимед® порошок для оральной суспензии (Azimed® powder for oral suspension)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 695 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
314,53
Экономия при брони: -75,73 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 10 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
157,27
Экономия при брони: -35,08 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
316,86
Экономия при брони: -21,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
313,59
Экономия при брони: -18,28 грн