Азимед® порошок для оральной суспензии (Azimed® powder for oral suspension)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
142,48
Экономия при брони: -8,24 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
299,21
Экономия при брони: -68,94 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
297,47
Экономия при брони: -46,02 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
165,24
Экономия при брони: -21,03 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
319,88
Экономия при брони: -89,54 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
302,60
Экономия при брони: -14,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
302,70
Экономия при брони: -14,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
302,70
Экономия при брони: -14,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
300,20
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
300,20
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
166,42
Экономия при брони: -47,81 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
303,25
Экономия при брони: -51,75 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум