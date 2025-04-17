Киев
Азимед® порошок для оральной суспензии (Azimed® powder for oral suspension)

Азимед® порошок для оральной суспензии (Azimed® powder for oral suspension)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 76 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
288,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
154,81 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
263,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
153,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
288,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
288,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
319,77
Экономия при брони: -37,39 грн
282,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
288,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
252,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
316,92
Экономия при брони: -25,21 грн
291,71 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
253,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
288,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
148,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
193,09
Экономия при брони: -51,93 грн
141,16 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
311,43
Экономия при брони: -29,05 грн
282,38 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
297,20
Экономия при брони: -8,30 грн
288,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
157,13 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
292,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
294,84
Экономия при брони: -37,46 грн
257,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
285,23
Экономия при брони: -28,32 грн
256,91 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
124,13 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
288,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
306,58
Экономия при брони: -10,41 грн
296,17 грн
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