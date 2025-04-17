Азимед® порошок для оральной суспензии (Azimed® powder for oral suspension)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
319,77
Экономия при брони: -37,39 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
316,92
Экономия при брони: -25,21 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
193,09
Экономия при брони: -51,93 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
311,43
Экономия при брони: -29,05 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
297,20
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
294,84
Экономия при брони: -37,46 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
285,23
Экономия при брони: -28,32 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл №1
Корпорация Артериум
182,40 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл №1
Корпорация Артериум
306,58
Экономия при брони: -10,41 грн