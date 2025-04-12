Нейромакс — комплексный препарат, в состав которого входят тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин. Он является эффективным составляющим комплексной терапии многих заболеваний, среди которых различного происхождения невриты и невралгии, например, ретробульбарный неврит, неврит лицевого нерва. Он с успехом применяется в лечении корешкового синдрома при остеохондрозе позвоночника, а также диабетической и алкогольной полинейропатии.

Витамины нередко назначаются неврологами и семейными врачами в составе комплексной терапии (Jesse S., Ludolph A.C., 2012), а также часто применяются больными самостоятельно. Витамины — это хорошо изученные соединения, их фармакологические и биологические эффекты четко определены. Это позволяет назначать данные лекарственные средства в клинической практике. Остановимся подробно на механизмах действия тиамина гидрохлорида, пиридоксина гидрохлорида и цианокобаламина, входящих в состав препарата Нейромакс, некоторых вопросах дефицита этих витаминов, а также современных подходах к их применению в лечении различных заболеваний.

Роль нейротропных витаминов тиамина, пиридоксина, цианокобаламина в организме человека

Витамины — это группа низкомолекулярных органических соединений разнообразного химического строения. Они играют важную роль в организме человека, и их дефицит может обусловливать развитие разных заболеваний. Витамины группы В необходимы для правильного функционирования процесса метилирования, влияют на функции моноаминоксидазы (при патологических состояниях наблюдаются характерные изменения активности МАО в тканях головного мозга, используемые в клинической практике для диагностики некоторых заболеваний ЦНС), синтеза ДНК. Дефицит пиридоксина может влиять на функцию памяти, приводить к развитию когнитивных нарушений и деменции. В частности, тиамина гидрохлорид, никотиновая кислота, пиридоксина гидрохлорид, фолиевая кислота и цианокобаламин необходимы для полноценной работы головного мозга (нейронов), а их недостаточность может вызывать развитие различных заболеваний (Mikkelsen K. et al., 2016). Нейротропные витамины группы В применяются не только для терапии дефицитных состояний. Доказано, что они благоприятно действуют на течение воспалительных и дегенеративных заболеваний нервной системы, а в высоких дозах проявляют обезболивающий эффект. Нейротропные витамины группы В относятся к витаминам-коферментам, которые участвуют в серии биохимических процессов. В частности, тиамин, пиридоксин, цианокобаламин вносят существенный вклад в поддержание гомеостаза нервной системы. Они принимают участие в клеточных энергетических процессах, обладают антиоксидантными и нейропротекторными свойствами, а также принимают участие в синтезе миелина и нейротрансмиттеров в периферической и центральной нервной системе. Существует ряд неврологических заболеваний, развитие которых напрямую связано с дефицитом витаминов группы В. В то же время применение тиамина, пиридоксина и цианокобаламина может улучшить состояние при некоторых неврологических заболеваниях даже при отсутствии доказанного дефицита данных витаминов. Также в некоторых исследованиях продемонстрирован и доказан синергизм тиамина, пиридоксина, цианокобаламина, во многих патологических процессах нервной системы, особенно периферической, что подтверждается их клиническим эффектом в лечении периферической нейропатии (Calderón-Ospina C.A., Nava-Mesa M.J., 2019). Этот синергизм учтен при создании комплексного препарата Нейромакс.

Тиамин, история изучения и физиологическая роль

Авитаминоз тиамина (болезнь бери-бери) возникает вследствие дефицита данного витамина. Много лет это заболевание было известно в Азии, но первое сообщение о нем в Европе как о прогрессирующей сенсомоторной полинейропатии датируется XVII в. В конце XIX в. распространенность авитаминоза тиамина значительно увеличилась в Азии, это было связано с введением процесса шлифовки риса при его заготовке. В 1880-е годы Т. Такаки (Takaki) продемонстрировал преимущества изменения рациона питания у моряков (добавив в их рацион к белому рису хлеб и мясо), а затем ввел в рацион питания японских военных моряков ячмень, богатый тиамином, что позволило к 1887 г. в значительной степени искоренить заболевание бери-бери у моряков японского военно-морского флота. В 1889 г. голландский врач Х. Эйкман (Eijkman) на о. Ява случайно выявил у кур причины этого заболевания, которые были связаны с их рационом питания. Он пришел к заключению, что полиневрит можно вылечить или предотвратить путем кормления цыплят либо нешлифованным рисом, либо шелухой, оставшейся при полировке риса. В 1926 г. голландским химиком Б. Янсеном (Jansen) и его коллегой В. Донатом (Donath) тиамин был выделен в чистом виде. И в 1936 г. впервые синтезирован химическим путем Р. Уильямсом (Williams) и Дж. Клайном (Cline).

Другим заболеванием, вызванным недостатком тиамина, является синдром Вернике — Корсакова. В конце 1870-х годов Карл Вернике идентифицировал клинико-патологическое состояние, характеризующееся офтальмопарезом, нистагмом, атаксией и энцефалопатией, связанное с точечными кровоизлияниями, симметрично расположенными в сером веществе вокруг третьего и четвертого желудочков и сильвиевого водопровода. В конце 1880-х годов С.С. Корсаков описал спектр когнитивных расстройств, включая амнестико-конфабуляционный психоз, возникающий в сочетании с периферической полинейропатией. Начиная примерно с 1900 г., ученые установили одну и ту же причину, которая приводила к развитию психоза Корсакова, энцефалопатии Вернике. Но лишь спустя несколько десятилетий энцефалопатия Вернике, психоз Корсакова и болезнь бери-бери были связаны с дефицитом тиамина (Lanska D.J., 2010).

Тиамин в организме человека подвергается фосфорилированию с образованием тиаминдифосфата и тиаминтрифосфата. Тиаминдифосфат (кокарбоксилаза) в качестве коэнзима принимает участие не только в углеводном обмене. Он играет роль в обменных процессах в нервных клетках, а также влияет на синаптическую передачу нервного импульса. Одним из факторов развития патологических изменений, связанных с недостаточностью тиамина, является накопление в тканях метаболитов, прежде всего молочной и пировиноградной кислоты.

Тиамин — один из нескольких важных кофакторов АТФ. Его дефицит при гипо-/авитаминозе и при синдроме Вернике — Корсакова изучался в течение многих десятилетий. Тем не менее механизм его действия на клеточном и молекулярном уровнях до сих пор понятен не полностью. Так как он действует как кофермент для дегидрогеназ пирувата, кетокислот с разветвленной цепью и альфа-кетоглутарата, отсутствие его поступления с пищей является частично фенокопией врожденных нарушений обмена веществ, среди которых болезнь «кленового сиропа». Дефицит тиамина вызывает существенное изменение энергетического статуса всего организма. В доступном исследовании при дефиците тиамина у мышей изменялись некоторые метаболические параметры: уровень глюкозы в крови был снижен, уровень лактата в сыворотке крови — повышен, а уровень инсулина, триглицеридов и холестерина, а также уровень гликогена в печени — снизился. Поскольку многие эффекты, являющиеся результатом нарушения метаболизма и экспрессии генов у мышей, лишенных тиамина, сходны с таковыми при дефиците биотина, возможно, они являются результатом более общего нарушения окислительного фосфорилирования из-за нехватки кофакторов генерации АТФ (Hernandes-Vazquez A.D.J. et al., 2016).

Пиридоксин

В 1934 г. Пауль Дьёрджи (Paul György) показал, что вещество, которое лечило «крысиную акродинию» (особую форму дерматита у подопытных крыс), — витамин В 6 . В результате исследований установлено, что дефицит витамина B 6 вызывает судороги у крыс, свиней и собак и микроцитарную анемию у некоторых животных. Позже, в 1938 г., С. Лепковски (Samuel Lepkovsky) выделил и кристаллизировал витамин В 6 . А в 1939 г. Лесли Харрисом (Leslie Harris) и Карлом Фолькерсом (Karl Folkers), а также Ричардом Куном (Karl Folkers) и его коллегами независимо друг от друга была определена структура этого вещества, они установили что витамин B 6 является производным пиридина (3-гидрокси-4,5- дигидрокси-метил-2-метил-пиридин). Пауль Дьёрджи предложил термин «пиридоксин» для этого производного (Rosenberg I.H., 2012).

Витамин В 6 , а именно его фосфорилированная форма, пиридоксаль-5-фосфат выступает коэнзимом целого ряда ферментов аминокислотного метаболизма. Он участвует в обмене адреналина, гистамина, серотонина, дофамина, а также гемоглобина, ГАМК, триптофана и некоторых трансаминаз.

Цианокобаламин

Два издавна известных клинических состояния, связанных с дефицитом цианокобаламина, — это пернициозная анемия и подострая комбинированная дегенерация спинного мозга. Пернициозная анемия была впервые описана Т. Аддисоном в 1855 г., однако наиболее важное нейрологическое проявление дефицита цианокобаламина — подострая комбинированная дегенерация спинного мозга — клинически не распознавалась и ее связывали с пернициозной анемией до конца XIX в. В начале XX в. многие исследователи считали, что пернициозная анемия и связанная с ней подострая комбинированная дегенерация спинного мозга вызваны инфекционными или токсическими причинами. В то время отсутствовали эффективные методы лечения этого тяжелого неврологического заболевания. Начиная с конца 1920-х годов Уильям Касл продемонстрировал, что вещество, вырабатываемое слизистой оболочкой желудка («внутренний фактор»), имеет важное значение для поглощения пищевого фактора («внешний фактор», который позже был определен как цианокобаламин), необходимого для предотвращения злокачественной анемии. И только в 1947 г. цианокобаламин был выделен Карлом Фолкерсом и его коллегами и почти одновременно — Смитом. В 1955 г. Дороти Кроуфут-Ходжкин с помощью рентгеноструктурного метода определила молекулярную структуру данного витамина, за что впоследствии была удостоена Нобелевской премии (и стала третьей женщиной в истории, получившей эту премию). Это открытие позволило в 1960 г. синтезировать искусственный цианокобаламин и начать его широкое клиническое применение (Lanska D.J., 2010).

Современные исследования, посвященные применению тиамина, пиридоксина и цианокобаламина в терапии неврологических заболеваний



Согласно данным, полученным английскими учеными, недостаток витаминов группы В в организме может влиять на когнитивные функции в любом возрасте. Дефицит витаминов может влиять на функцию памяти и обусловливать возрастные когнитивные нарушения и деменцию. Пиридоксин участвует в регуляции психических функций и настроения; является важным кофактором повторного метилирования гомоцистеина, и его дефицит связан с повышением уровня гомоцистеина в крови. Гомоцистеин является фактором риска цереброваскулярных заболеваний и может также оказывать непосредственное токсическое воздействие на нейроны ЦНС. Эпидемиологические исследования установили, что дефицит данного витамина является распространенным среди лиц пожилого возраста. Гипергомоцистеинемия также является вероятным звеном механизма развития болезни Альцгеймера и других форм деменции. В данном исследовании было установлено, что добавление в комплексное лечение витаминов группы В, включая пиридоксин, снижает уровень гомоцистеина в крови, а значит, снижает сопряженные с его повышенным уровнем риски (Malouf R., Grimley Evans J., 2003).

Витамины группы В играют важную роль в предотвращении микрососудистых осложнений сахарного диабета. Согласно данным исследования комплекс витаминов группы В улучшает гликемический контроль и функцию почек за счет снижения уровня гомоцистеина и может быть безопасной и эффективной стратегией лечения нефропатии на ранней стадии при сахарном диабете 1-го типа у детей (Elbarbary N.S. еt al., 2019).

В результате исследований было установлено, что цианокобаламин, помимо его известной роли как кофактора в образовании миелина, обладает важными иммуномодулирующими и нейротрофическими эффектами. Из-за сходства в клинических проявлениях и результатах МРТ дифференцировать диагноз между дефицитом цианокобаламина и рассеянным склерозом (РС) может быть затруднительно. Кроме этого, в клинических исследованиях у пациентов с РС были установлены низкие или сниженные уровни данного витамина. РС и дефицит цианокобаламина имеют некоторые общие патофизиологические механизмы. Эти наблюдения поднимают вопросы о возможной причинно-следственной связи между двумя расстройствами и предполагают дальнейшие исследования, а также свидетельствуют о необходимости тщательного мониторинга уровня витамина B 12 , а также потенциальной необходимости добавления витамина B 12 к иммунотерапии пациентов с РС (Miller A. et al., 2005).

Выводы



Нейромакс — комплексный препарат, содержащий витамины группы В, действие которых в данном препарате синергично. Он входит в состав комплексной терапии многих неврологических заболеваний и состояний. Его применение не ограничивается только состояниями дефицита соответствующих витаминов. Несмотря на то что витамины являются хорошо изученными соединениями, новые направления применения витаминных препаратов, среди которых и Нейромакс, в клинической практике продолжают изучаться, и на сегодня витаминотерапия является перспективным направлением в лечении неврологических заболеваний.

