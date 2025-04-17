Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
443,70
Экономия при брони: -13,31 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
173,00
Экономия при брони: -12,90 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
404,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
422,10
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
161,80
Экономия при брони: -1,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
194,30
Экономия при брони: -34,20 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
89,86
Экономия при брони: -9,66 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
449,30
Экономия при брони: -48,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
161,80
Экономия при брони: -1,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
449,50
Экономия при брони: -48,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
449,30
Экономия при брони: -48,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн