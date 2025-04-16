Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
194,30
Экономия при брони: -33,80 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
420,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
384,10
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
107,92
Экономия при брони: -0,87 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
384,40
Экономия при брони: -3,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
384,10
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
420,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
153,64
Экономия при брони: -1,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн