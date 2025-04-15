Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
177,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
312,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
420,00
Экономия при брони: -88,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
420,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
173,00
Экономия при брони: -16,60 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
449,30
Экономия при брони: -54,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
461,20
Экономия при брони: -66,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
420,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн