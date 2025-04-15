Львов (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
403,30
Экономия при брони: -12,00 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
399,50
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
179,30
Экономия при брони: -18,70 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
449,30
Экономия при брони: -58,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
191,10
Экономия при брони: -30,50 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
191,10
Экономия при брони: -30,50 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
282,31
Экономия при брони: -8,40 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
449,30
Экономия при брони: -58,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
108,05
Экономия при брони: -0,93 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
449,30
Экономия при брони: -58,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье