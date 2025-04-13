Киев (адрес не указан)
Доступно в 344 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
416,10
Экономия при брони: -25,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
449,30
Экономия при брони: -61,20 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
194,30
Экономия при брони: -33,00 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
449,30
Экономия при брони: -61,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
194,40
Экономия при брони: -32,00 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
279,80 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье