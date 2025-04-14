Харьков (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
351,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
351,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
351,60 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
449,30
Экономия при брони: -61,90 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
351,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
351,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
351,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
351,60 грн
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
Нейромакс раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Нейромакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Корпорация Здоровье
351,60 грн