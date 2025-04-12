Монтел таблетки жевательные (Montel chewable tablets)
Монтел таблетки жевательные инструкция по применению
Состав
Монтелукаст - 5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Цистеиниллейкотриены (LC4, LTD4, LTE4) являются мощными эйкозаноидами воспаления, которые выделяются различными клетками, в том числе тучными и эозинофилами. Эти важные проастматические медиаторы связываются с цистеиниллейкотриеновыми рецепторами (CysLT), присутствующими в дыхательных путях человека, и вызывают такие реакции, как бронхоспазм, выделение мокроты, проницаемость сосудов и увеличение количества эозинофилов.
Монтелукаст является активным соединением, которое с высокой избирательностью и химическим сродством связывается с CysLT1-рецепторами. Монтелукаст вызывает значительное блокирование цистеиниллейкотриеновых рецепторов дыхательных путей, что подтверждено его способностью ингибировать бронхоконстрикцию, вызванную вдыханием LTD4, у пациентов с БА. Даже низкая доза 5 мг вызывает значительную блокаду стимулированной LTD4 бронхоконстрикции. Монтелукаст вызывает бронходилатацию в течение 2 ч после перорального применения; этот эффект был аддитивным к бронходилатации, вызванной агонистами β-адренорецепторов.
Лечение монтелукастом подавляет бронхоспазм как на ранней, так и на поздней стадии, снижая реакцию на антигены. Монтелукаст уменьшает количество эозинофилов в периферической крови у взрослых и детей, значительно уменьшает количество эозинофилов в дыхательных путях (анализ мокроты) и улучшает клинический контроль БА.
Фармакокинетика. Абсорбция. После приема монтелукаст быстро и практически полностью всасывается. После приема натощак препарата в форме жевательных таблеток в дозе 4 мг и 5 мг Cmax достигается через 2 ч. Средняя биодоступность составила 73% и уменьшалась до 63% при приеме с пищей.
Распределение. Более 99% монтелукаста связывается с белками плазмы крови. Объем распределения монтелукаста в стационарной фазе в среднем составляет 8–11 л. При исследовании меченого монтелукаста прохождение через ГЭБ было минимальным. Во всех других тканях концентрации меченного радиоизотопом материала через 24 ч после приема дозы также оказались минимальными.
Метаболизм. Монтелукаст активно метаболизируется. В исследованиях с участием взрослых и детей, применявших терапевтические дозы препарата, концентрации метаболитов монтелукаста в стационарном состоянии плазмы крови не определяются.
В ходе исследований in vitro с использованием микросом печени человека доказано, что цитохромы Р450 3А4, 2А6 и 2С9 участвуют в метаболизме монтелукаста, в терапевтических концентрациях монтелукаст не угнетает эти цитохромы. Участие метаболитов в терапевтическом действии монтелукаста является минимальным.
Выведение. Клиренс монтелукаста в плазме крови здоровых взрослых добровольцев в среднем составляет 45 мл/мин. После перорального применения дозы меченного изотопом монтелукаста 86% препарата выводится с калом в течение 5 дней и меньше чем 0,2% — с мочой. В совокупности с биодоступностью монтелукаста при пероральном применении этот факт указывает, что его метаболиты почти полностью выводятся с желчью.
Фармакокинетика в разных группах пациентов. Для лиц пожилого возраста, а также пациентов с печеночной недостаточностью легкой и средней степени коррекции дозы не требуется. Данных о характере фармакокинетики монтелукаста у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (>9 баллов по шкале Чайлда — Пью) нет.
Исследования с участием пациентов с почечной недостаточностью не проводились. Поскольку монтелукаст и его метаболиты выводятся с желчью, коррекция дозы для пациентов с почечной недостаточностью не считается необходимой.
При приеме монтелукаста в высоких дозах (в 20 и 60 раз превышавших дозу, рекомендованную для взрослых) отмечалось снижение концентрации теофиллина в плазме крови. Этот эффект не выявлен при приеме рекомендованной дозы — 10 мг 1 раз в сутки.
Фармакокинетические исследования монтелукаста показали, что профили концентрации жевательных таблеток 4 мг у детей в возрасте 2–5 лет и жевательных таблеток 5 мг у детей в возрасте 6–14 лет аналогичны таковому таблеток, покрытых оболочкой, в дозе 10 мг у взрослых.
Показания Монтел таблетки жевательные
- дополнительное лечение персистирующей БА легкой и средней степени тяжести, недостаточно контролируемой ингаляционными кортикостероидными препаратами, а также при недостаточном клиническом контроле симптомов БА с помощью агонистов β-адренорецепторов краткосрочного действия, применяемых по необходимости;
- как альтернатива лечению ингаляционными кортикостероидами, применяемыми в низких дозах у пациентов с персистирующей БА легкой степени, в анамнезе которых в последнее время не было тяжелых приступов БА, потребовавших перорального применения кортикостероидов, а также для тех пациентов, у которых выявлена непереносимость ингаляционных кортикостероидных препаратов;
- профилактика БА, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физической нагрузкой;
- облегчение симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита.
Применение Монтел таблетки жевательные
препарат следует применять у детей под присмотром взрослых.
Пациентам с БА и аллергическим ринитом (сезонным и круглогодичным) в возрасте 2–5 лет необходимо принимать 1 жевательную таблетку 4 мг, в возрасте 6–14 лет — 1 жевательную таблетку 5 мг 1 раз в сутки. Для облегчения симптомов аллергического ринита время приема следует подбирать индивидуально.
Для лечения БА доза для детей в возрасте 2–5 лет составляет 1 жевательную таблетку (4 мг), а для детей в возрасте 6–14 лет — 1 жевательную таблетку (5 мг) 1 раз в сутки вечером, за 1 ч до или через 2 ч после приема пищи. Нет необходимости в коррекции дозы для этой возрастной группы. Препарат Монтел в лекарственной форме таблетки жевательные 4 мг не рекомендуется для детей в возрасте до 2 лет.
Взрослым и детям в возрасте старше 15 лет следует применять таблетки монтелукаста по 10 мг.
Общие рекомендации. Терапевтический эффект препарата в отношении параметров контроля БА наступает в течение 1 дня. Пациентам следует рекомендовать продолжать прием препарата даже при достижении контроля БА, а также в периоды обострения БА.
Нет необходимости в коррекции дозы для пациентов с нарушением функции почек или функции печени легкой и умеренной степени. Нет данных о пациентах с печеночной недостаточностью тяжелой степени.
Дозировка препарата одинакова для пациентов мужского и женского пола.
Альтернатива лечению ингаляционными кортикостероидами в низких дозах при персистирующей БА легкой степени. Монтелукаст не рекомендуется в качестве монотерапии у пациентов с персистирующей БА средней степени. Решение о применении монтелукаста как альтернативы низким дозам ингаляционных кортикостероидов для детей с персистирующей БА легкой степени может быть принято только для пациентов, у которых за последнее время не отмечено тяжелых астматических приступов, требовавших приема кортикостероидов, а также для пациентов, которые продемонстрировали, что неспособны применять ингаляционные кортикостероиды.
Персистирующая БА легкой степени определяется как возникновение симптомов БА чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в сутки, возникновения ночных симптомов чаще 2 раз в месяц, но реже 1 раза в неделю, нормальная функция легких в периодах между эпизодами.
Если в течение 1 мес терапии монтелукастом не достигнут удовлетворительный контроль БА, следует оценить необходимость дополнительной или другой противовоспалительной терапии, основываясь на поэтапной системе лечения БА. Пациентов необходимо периодически обследовать для оценки контроля БА.
Профилактическое применение перед физическими нагрузками для предотвращения астматического приступа. Бронхоспазм, вызванный физическими нагрузками, может быть основным признаком персистирующей БА, что требует лечения ингаляционными кортикостероидами. Состояние пациента следует оценивать на 2–4-й неделе после начала лечения монтелукастом. Если не выявлено удовлетворительного результата лечения, следует принять решение о дополнительном или ином лечении.
Лечение монтелукастом в связи с другими способами лечения БА. Если лечение монтелукастом применяется как дополнительная терапия к ингаляционным кортикостероидам, нельзя резко заменять ингаляционные кортикостероиды монтелукастом.
Противопоказания
гиперчувствительность к монтелукасту или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
в ходе клинических исследований длительное лечение в разных возрастных группах демонстрирует неизменность профиля безопасности.
Кровь и лимфатическая система: тенденция к усилению кровоточивости, тромбоцитопения.
Иммунная система: реакции гиперчувствительности, в том числе анафилаксия, эозинофильная инфильтрация печени. Сообщалось об единичных случаях синдрома Черджа — Стросс у больных БА.
Психические нарушения: нарушение сна, в том числе ночные кошмары, бессонница, сомнамбулизм, тревожность, возбуждение (ажитация), включая агрессивное поведение или враждебность, психомоторная гиперактивность (включая раздражительность, беспокойство, редко — тремор), депрессия; нарушение внимания, ухудшение/потеря памяти; дисфемия, галлюцинации, дезориентация, суицидальные намерения и поведение (попытки суицида).
Нервная система головная боль, вялость, головокружение, сонливость, парестезия/гипестезия, судорожные припадки.
Сердечно-сосудистая система: ощущение сердцебиения (пальпитация).
Дыхательная система: носовые кровотечения, легочная эозинофилия.
Пищеварительная система: боль в животе, диарея, сухость во рту, жажда, диспепсия, тошнота, рвота.
Гепатобилиарная система: повышение уровня трансаминаз (АлАТ, АсАТ) в сыворотке крови, гепатит (в том числе холестатический, гепатоцеллюлярный, поражения печени смешанного генеза).
Кожа и подкожные ткани: сыпь, ангионевротический отек, гематомы, крапивница, зуд, узловатая эритема, мультиформная эритема.
Мочевыделительная система: энурез у детей.
Костно-мышечная система и соединительная ткань: артралгия, миалгия, включая мышечные судороги.
Инфекции и инвазии: инфекции верхних дыхательных путей.
Общие расстройства: астения/повышенная утомляемость, ощущение дискомфорта (недомогание), отеки, пирексия.
Особые указания
пациентов необходимо предупредить, что Монтел не следует применять для устранения острых приступов БА, а также о том, что пациенты должны всегда иметь при себе подходящий препарат неотложной помощи. В случае острого приступа следует применять ингаляционные агонисты β-адренорецепторов короткого действия. Необходимо проконсультироваться с врачом в том случае, если больному необходимо большее количество ингаляций агонистами β-адренорецепторов короткого действия.
Не следует резко заменять монтелукастом ингаляционные или пероральные кортикостероиды.
Отсутствуют данные, которые доказывали бы, что дозу пероральных кортикостероидных препаратов можно снижать при одновременном приеме монтелукаста.
Не следует принимать препарат вместе с лекарственными средствами, также содержащими монтелукаст.
Сообщалось о возникновении психоневрологических явлений у взрослых пациентов, подростков и детей, принимающих монтелукаст (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Пациенты и врачи должны настороженно относиться к возможности психоневрологических событий. Врачи должны обсудить возможность таких событий со своими пациентами и/или их опекунами. Пациентам и/или их опекунам следует указать, чтобы они сообщали своему врачу о возникновении психоневрологических изменений. Врачи должны тщательно оценить риски и преимущества продолжения лечения монтелукастом в случае возникновения таких событий.
В единичных случаях у пациентов, получающих противоастматические средства, в том числе монтелукаст, может отмечаться системная эозинофилия, иногда вместе с клиническими проявлениями васкулита — так называемый синдром Черджа — Стросс (гранулематозный аллергический ангиит), лечение которого проводится системными кортикостероидными препаратами. Такие случаи обычно, но не всегда, были связаны со снижением дозы или отменой кортикостероидных препаратов. Связь антагонистов лейкотриеновых рецепторов с развитием синдрома Черджа — Стросс невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить, поэтому врач должен помнить о возможности возникновения у пациентов эозинофилии, васкулитной сыпи, сердечно-сосудистых осложнений и/или нейропатии, ухудшения легочной симптоматики. Пациентам, у которых развились вышеуказанные симптомы, необходимо пройти повторное обследование, а схему их лечения следует пересмотреть.
Лечение монтелукастом не отменяет необходимости избегать применения ацетилсалициловой кислоты или других НПВП у пациентов с аспиринзависимой БА.
Жевательные таблетки Монтел 4 мг и 5 мг содержат аспартам, который является источником фенилаланина. Пациентам с фенилкетонурией необходимо учитывать, что каждая таблетка 4 мг содержит фенилаланин в количестве, эквивалентном дозе фенилаланина 0,674 мг; а каждая таблетка 5 мг содержит фенилаланин в количестве, эквивалентном дозе фенилаланина 0,842 мг.
Применение в период беременности и кормления грудью. Исследования на животных не продемонстрировали вредного влияния на беременность или эмбриональное/фетальное развитие.
Ограниченная информация по применению монтелукаста в период беременности не указывает на причинно-следственную связь между его применением и возникновением мальформаций (таких как врожденные дефекты конечностей), о которых редко сообщалось по данным всемирного постмаркетингового опыта применения. Монтел можно применять в период беременности, только если это считается безусловно необходимым.
Исследования на крысах продемонстрировали, что монтелукаст проникает в грудное молоко. Неизвестно, проникает ли монтелукаст в грудное молоко женщин. Монтел можно применять в период кормления грудью, только если это считается безусловно необходимым.
Дети. Детям в возрасте младше 15 лет следует применять препарат в форме жевательных таблеток. Жевательные таблетки по 4 мг применяют у детей в возрасте 2–5 лет, по 5 мг — у детей в возрасте 6–14 лет. Детям в возрасте от 15 лет следует применять таблетки монтелукаста по 10 мг.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Не ожидается, что монтелукаст будет влиять на способность пациента к управлению транспортными средствами или другими механизмами. Однако очень редко сообщалось о случаях возникновения головокружения или сонливости, поэтому во время приема препарата следует воздержаться от управления автомобилем или другими механизмами.
Взаимодействия
монтелукаст можно назначать вместе с другими препаратами для профилактики или длительного лечения БА. Рекомендуемая клиническая доза монтелукаста не имеет значительного клинического влияния на фармакокинетику таких препаратов: теофиллин, преднизон, преднизолон, пероральные контрацептивы (этинилэстрадиол/норэтиндрон 35/1), терфенадин, дигоксин и варфарин.
У пациентов, одновременно принимающих фенобарбитал, AUC для монтелукаста уменьшалась примерно на 40%. Необходимо осторожно (особенно в отношении детей) назначать монтелукаст одновременно с индукторами CYP 3A4, 2C8 и 2C9, например фенитоином, фенобарбиталом и рифампицином, поскольку он метаболизируется CYP 3A4, 2C8 и 2C9.
В исследованиях in vitro показано, что монтелукаст является мощным ингибитором CYP 2C8. Данные исследования взаимодействия лекарственных средств, включающих монтелукаст и розиглитазон (препарат, метаболизирущийся с помощью CYP 2C8), свидетельствуют о том, что монтелукаст не является ингибитором CYP 2C8 in vivo. Таким образом, монтелукаст не влияет в значительной степени на метаболизм препаратов, метаболизирующихся с помощью CYP 2C8 (например паклитаксел, розиглитазон и репаглинид).
В ходе исследований in vitro установлено, что монтелукаст является субстратом CYP 2С8 и в меньшей степени 2С9 и ЗА4. В ходе клинического исследования взаимодействия монтелукаста и гемфиброзила (ингибитор CYP 2С8 и 2С9) гемфиброзил повышал системную экспозицию монтелукаста в 4,4 раза. При одновременном применении с гемфиброзилом или другими мощными ингибиторами CYP 2С8 коррекции дозы монтелукаста не требуется, но врач должен учитывать повышенный риск возникновения побочных реакций.
По результатам исследований in vitro не ожидается клинически важных взаимодействий с менее мощными ингибиторами CYP 2С8 (например с триметопримом).
Одновременное применение монтелукаста с итраконазолом (мощный ингибитор CYP 3А4) не приводило к существенному повышению системной экспозиции монтелукаста.
Передозировка
в ходе длительных исследований хронической БА монтелукаст назначали в дозах до 200 мг/сут взрослым пациентам, а в кратковременных исследованиях — до 900 мг/сут в течение примерно 1 нед, при этом клинически значимые побочные реакции не возникали.
Симптомы. Сообщалось об острой передозировке монтелукаста. Эти случаи касались взрослых и детей, принимавших дозу свыше 1000 мг (примерно 61 мг/кг массы тела у ребенка в возрасте 42 мес). Клинические и лабораторные показатели были в пределах профиля безопасности у взрослых и детей.
В большинстве сообщений о случаях передозировки никаких нежелательных явлений не отмечено. Наиболее часто возникали побочные эффекты, которые отвечали профилю безопасности монтелукаста и включали боль в животе, сонливость, жажду, головную боль, рвоту и психомоторную гиперактивность.
Лечение. Специальной информации по лечению передозировки монтелукаста нет. Лечение симптоматическое. Антидот отсутствует. Неизвестно, выводится ли монтелукаст с помощью перитонеального диализа или гемодиализа.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.