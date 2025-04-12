пациентов необходимо предупредить, что Монтел не следует применять для устранения острых приступов БА, а также о том, что пациенты должны всегда иметь при себе подходящий препарат неотложной помощи. В случае острого приступа следует применять ингаляционные агонисты β-адренорецепторов короткого действия. Необходимо проконсультироваться с врачом в том случае, если больному необходимо большее количество ингаляций агонистами β-адренорецепторов короткого действия.

Не следует резко заменять монтелукастом ингаляционные или пероральные кортикостероиды.

Отсутствуют данные, которые доказывали бы, что дозу пероральных кортикостероидных препаратов можно снижать при одновременном приеме монтелукаста.

Не следует принимать препарат вместе с лекарственными средствами, также содержащими монтелукаст.

Сообщалось о возникновении психоневрологических явлений у взрослых пациентов, подростков и детей, принимающих монтелукаст (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Пациенты и врачи должны настороженно относиться к возможности психоневрологических событий. Врачи должны обсудить возможность таких событий со своими пациентами и/или их опекунами. Пациентам и/или их опекунам следует указать, чтобы они сообщали своему врачу о возникновении психоневрологических изменений. Врачи должны тщательно оценить риски и преимущества продолжения лечения монтелукастом в случае возникновения таких событий.

В единичных случаях у пациентов, получающих противоастматические средства, в том числе монтелукаст, может отмечаться системная эозинофилия, иногда вместе с клиническими проявлениями васкулита — так называемый синдром Черджа — Стросс (гранулематозный аллергический ангиит), лечение которого проводится системными кортикостероидными препаратами. Такие случаи обычно, но не всегда, были связаны со снижением дозы или отменой кортикостероидных препаратов. Связь антагонистов лейкотриеновых рецепторов с развитием синдрома Черджа — Стросс невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить, поэтому врач должен помнить о возможности возникновения у пациентов эозинофилии, васкулитной сыпи, сердечно-сосудистых осложнений и/или нейропатии, ухудшения легочной симптоматики. Пациентам, у которых развились вышеуказанные симптомы, необходимо пройти повторное обследование, а схему их лечения следует пересмотреть.

Лечение монтелукастом не отменяет необходимости избегать применения ацетилсалициловой кислоты или других НПВП у пациентов с аспиринзависимой БА.

Жевательные таблетки Монтел 4 мг и 5 мг содержат аспартам, который является источником фенилаланина. Пациентам с фенилкетонурией необходимо учитывать, что каждая таблетка 4 мг содержит фенилаланин в количестве, эквивалентном дозе фенилаланина 0,674 мг; а каждая таблетка 5 мг содержит фенилаланин в количестве, эквивалентном дозе фенилаланина 0,842 мг.

Применение в период беременности и кормления грудью. Исследования на животных не продемонстрировали вредного влияния на беременность или эмбриональное/фетальное развитие.

Ограниченная информация по применению монтелукаста в период беременности не указывает на причинно-следственную связь между его применением и возникновением мальформаций (таких как врожденные дефекты конечностей), о которых редко сообщалось по данным всемирного постмаркетингового опыта применения. Монтел можно применять в период беременности, только если это считается безусловно необходимым.

Исследования на крысах продемонстрировали, что монтелукаст проникает в грудное молоко. Неизвестно, проникает ли монтелукаст в грудное молоко женщин. Монтел можно применять в период кормления грудью, только если это считается безусловно необходимым.

Дети. Детям в возрасте младше 15 лет следует применять препарат в форме жевательных таблеток. Жевательные таблетки по 4 мг применяют у детей в возрасте 2–5 лет, по 5 мг — у детей в возрасте 6–14 лет. Детям в возрасте от 15 лет следует применять таблетки монтелукаста по 10 мг.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Не ожидается, что монтелукаст будет влиять на способность пациента к управлению транспортными средствами или другими механизмами. Однако очень редко сообщалось о случаях возникновения головокружения или сонливости, поэтому во время приема препарата следует воздержаться от управления автомобилем или другими механизмами.