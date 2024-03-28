МОНТЕЛУКАСТ (MONTELUKASTUM) Действующее вещество
натрия монтелукаст — избирательный антагонист лейкотриеновых рецепторов. Специфически ингибирует CysLT1-рецепторы цистеиниловых лейкотриенов.
БА (профилактика и длительное лечение БА у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет, в том числе профилактика приступов в дневное и ночное время, лечение больных аспириновой астмой, а также предупреждение бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой).
взрослым и подросткам в возрасте 15 лет и старше назначают по 10 мг, детям в возрасте от 6 до 14 лет — по 5 мг 1 раз в сутки перед сном независимо от приема пищи. Терапевтический эффект монтелукаста развивается в течение суток, однако лечение следует продолжать и после того, как достигнута компенсация заболевания, а также в период обострения БА. Монтелукаст можно применять одновременно с другими противоастматическими средствами.
повышенная чувствительность к монтелукасту.
возможны головная боль, боль в животе.
безопасность и эффективность применения монтелукаста у детей в возрасте до 6 лет не установлены. Монтелукаст не следует применять для купирования приступов БА. Дозу применяемых одновременно ГКС можно постепенно снижать под наблюдением врача. Безопасность применения монтелукаста в период беременности и кормления грудью не установлена.
при одновременном применении фенобарбитала AUC монтелукаста уменьшается примерно на 40%.
применение монтелукаста в дозе до 200 мг/сут не сопровождалось развитием клинически значимых побочных эффектов.