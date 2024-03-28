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Активные вещества — “М”МОНТЕЛУКАСТ (MONTELUKASTUM)

МОНТЕЛУКАСТ (MONTELUKASTUM) Действующее вещество

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Найдено: 33 препарата
Сингуляр® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Organon Central East Gmbh
Сингуляр® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Organon Central East Gmbh
В 998 аптеках
от 411,50 грн
Цены в аптеках
Монтел таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 946 аптеках
от 270,82 грн
Цены в аптеках
Сингуляр® таблетки жевательные, 5 мг, № 28; Organon Central East Gmbh
Сингуляр® Таблетки жевательные, 5 мг, № 28 Organon Central East Gmbh
В 902 аптеках
от 406,19 грн
Цены в аптеках
Сингуляр® таблетки жевательные, 4 мг, № 28; Organon Central East Gmbh
Сингуляр® Таблетки жевательные, 4 мг, № 28 Organon Central East Gmbh
В 715 аптеках
от 399,30 грн
Цены в аптеках
Монтел таблетки жевательные, 5 мг, блистер, № 28; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел Таблетки жевательные, 5 мг, блистер, № 28 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 620 аптеках
от 191,01 грн
Цены в аптеках
Милукант таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Милукант Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 616 аптеках
от 322,84 грн
Цены в аптеках
Монтулар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Гледфарм Лтд
Монтулар® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Гледфарм Лтд
В 523 аптеках
от 309,33 грн
Цены в аптеках
Монтелукаст-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28; Тева Украина
Монтелукаст-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28 Тева Украина
В 518 аптеках
от 300,30 грн
Цены в аптеках
Милукант таблетки жевательные, 5 мг, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Милукант Таблетки жевательные, 5 мг, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 274 аптеках
от 282,68 грн
Цены в аптеках
Монтел таблетки жевательные, 4 мг, блистер, № 28; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел Таблетки жевательные, 4 мг, блистер, № 28 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 263 аптеках
от 134,04 грн
Цены в аптеках
Милукант таблетки жевательные, 4 мг, № 28; ADAMED PHARMA S.A
Милукант Таблетки жевательные, 4 мг, № 28 ADAMED PHARMA S.A
В 189 аптеках
от 149,50 грн
Цены в аптеках
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Macleods Pharmaceuticals Ltd
Монтемак 10 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Macleods Pharmaceuticals Ltd
В 178 аптеках
от 275,40 грн
Цены в аптеках
Монтеген таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Hetero Drugs
Монтеген Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Hetero Drugs
В 155 аптеках
от 233,80 грн
Цены в аптеках
Глемонт таблетки жевательные таблетки жевательные, 5 мг, блистер, № 30; Glenmark
Глемонт таблетки жевательные Таблетки жевательные, 5 мг, блистер, № 30 Glenmark
В 148 аптеках
от 222,68 грн
Цены в аптеках
Глемонт таблетки жевательные таблетки жевательные, 4 мг, блистер, № 30; Glenmark
Глемонт таблетки жевательные Таблетки жевательные, 4 мг, блистер, № 30 Glenmark
В 137 аптеках
от 217,88 грн
Цены в аптеках
Монтелукаст-Тева таблетки жевательные, 5 мг, блистер, № 28; Тева Украина
Монтелукаст-Тева Таблетки жевательные, 5 мг, блистер, № 28 Тева Украина
В 105 аптеках
от 303,12 грн
Цены в аптеках
Лукаст® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Pharma International
Лукаст® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Pharma International
В 78 аптеках
от 329,54 грн
Цены в аптеках
Монтелукаст-Тева таблетки жевательные, 4 мг, блистер, № 28; Тева Украина
Монтелукаст-Тева Таблетки жевательные, 4 мг, блистер, № 28 Тева Украина
В 70 аптеках
от 179,10 грн
Цены в аптеках
Монтулар® Кидс таблетки жевательные, 5 мг, блистер, № 30; Гледфарм Лтд
Монтулар® Кидс Таблетки жевательные, 5 мг, блистер, № 30 Гледфарм Лтд
В 70 аптеках
от 215,74 грн
Цены в аптеках
Куленто гранулы, 4 мг, саше, 0.5 г, № 28; World Medicine
Куленто Гранулы, 4 мг, саше, 0.5 г, № 28 World Medicine
В 63 аптеках
от 312,87 грн
Цены в аптеках
Милукант таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 84; ADAMED PHARMA S.A
Милукант Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 84 ADAMED PHARMA S.A
В 55 аптеках
от 722,52 грн
Цены в аптеках
Монтулар® Кидс таблетки жевательные, 4 мг, блистер, № 30; Гледфарм Лтд
Монтулар® Кидс Таблетки жевательные, 4 мг, блистер, № 30 Гледфарм Лтд
В 48 аптеках
от 201,12 грн
Цены в аптеках
Милукант таблетки жевательные, 4 мг, № 84; ADAMED PHARMA S.A
Милукант Таблетки жевательные, 4 мг, № 84 ADAMED PHARMA S.A
В 25 аптеках
от 499,52 грн
Цены в аптеках
Милукант таблетки жевательные, 5 мг, № 84; ADAMED PHARMA S.A
Милукант Таблетки жевательные, 5 мг, № 84 ADAMED PHARMA S.A
В 12 аптеках
от 594,35 грн
Цены в аптеках
Синглон® таблетки для жевания, 4 мг, блистер, № 28; Gedeon Richter
Синглон® Таблетки для жевания, 4 мг, блистер, № 28 Gedeon Richter
Нет в наличии
Синглон® таблетки для жевания, 5 мг, блистер, № 28; Gedeon Richter
Синглон® Таблетки для жевания, 5 мг, блистер, № 28 Gedeon Richter
Нет в наличии
Синглон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Gedeon Richter
Синглон® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Gedeon Richter
Нет в наличии
Класт таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Nobel
Класт Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Nobel
Нет в наличии
Глемонт таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Glenmark
Глемонт Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Glenmark
Нет в наличии
Астатор 5 таблетки жевательные, 5 мг, блистер, № 30; Torrent
Астатор 5 Таблетки жевательные, 5 мг, блистер, № 30 Torrent
Нет в наличии
Астатор 10 таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Torrent
Астатор 10 Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Torrent
Нет в наличии
Асмонт таблетки жевательные, 5 мг, блистер, № 28; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Асмонт Таблетки жевательные, 5 мг, блистер, № 28 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нет в наличии
Асмонт таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Асмонт Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о, таблетки для жевания.

натрия монтелукаст — избирательный антагонист лейкотриеновых рецепторов. Специфически ингибирует CysLT1-рецепторы цистеиниловых лейкотриенов.

БА (профилактика и длительное лечение БА у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет, в том числе профилактика приступов в дневное и ночное время, лечение больных аспириновой астмой, а также предупреждение бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой).

взрослым и подросткам в возрасте 15 лет и старше назначают по 10 мг, детям в возрасте от 6 до 14 лет — по 5 мг 1 раз в сутки перед сном независимо от приема пищи. Терапевтический эффект монтелукаста развивается в течение суток, однако лечение следует продолжать и после того, как достигнута компенсация заболевания, а также в период обострения БА. Монтелукаст можно применять одновременно с другими противоастматическими средствами.

повышенная чувствительность к монтелукасту.

возможны головная боль, боль в животе.

безопасность и эффективность применения монтелукаста у детей в возрасте до 6 лет не установлены. Монтелукаст не следует применять для купирования приступов БА. Дозу применяемых одновременно ГКС можно постепенно снижать под наблюдением врача. Безопасность применения монтелукаста в период беременности и кормления грудью не установлена.

при одновременном применении фенобарбитала AUC монтелукаста уменьшается примерно на 40%.

применение монтелукаста в дозе до 200 мг/сут не сопровождалось развитием клинически значимых побочных эффектов.