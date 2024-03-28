взрослым и подросткам в возрасте 15 лет и старше назначают по 10 мг, детям в возрасте от 6 до 14 лет — по 5 мг 1 раз в сутки перед сном независимо от приема пищи. Терапевтический эффект монтелукаста развивается в течение суток, однако лечение следует продолжать и после того, как достигнута компенсация заболевания, а также в период обострения БА. Монтелукаст можно применять одновременно с другими противоастматическими средствами.