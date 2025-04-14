Монтел таблетки жевательные (Montel chewable tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
286,01
Экономия при брони: -28,31 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
256,32
Экономия при брони: -31,63 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
221,08
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
256,20
Экономия при брони: -17,72 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
294,63
Экономия при брони: -19,97 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
242,10
Экономия при брони: -13,60 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,30
Экономия при брони: -11,80 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,30
Экономия при брони: -11,80 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
250,56
Экономия при брони: -28,13 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
288,14
Экономия при брони: -35,64 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,54
Экономия при брони: -11,91 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,68
Экономия при брони: -56,68 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,50
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
285,85
Экономия при брони: -33,35 грн
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
282,74
Экономия при брони: -30,24 грн
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
290,60
Экономия при брони: -41,57 грн
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
197,94
Экономия при брони: -9,95 грн
Аптека шар@
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
187,06
Экономия при брони: -22,44 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
286,82
Экономия при брони: -24,58 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
291,51
Экономия при брони: -71,87 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
239,68
Экономия при брони: -18,74 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
285,14
Экономия при брони: -27,58 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
290,02
Экономия при брони: -40,76 грн
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн