Монтел таблетки жевательные (Montel chewable tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
260,47
Экономия при брони: -31,12 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
297,68
Экономия при брони: -51,61 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
241,90
Экономия при брони: -8,20 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,89
Экономия при брони: -6,49 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
303,78
Экономия при брони: -49,86 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,50
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
287,10
Экономия при брони: -43,80 грн
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
266,22
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
294,60
Экономия при брони: -51,30 грн
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
268,62
Экономия при брони: -16,96 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
235,80
Экономия при брони: -2,10 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,50
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,03
Экономия при брони: -19,13 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
293,50
Экономия при брони: -53,42 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
244,90
Экономия при брони: -35,54 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
291,35
Экономия при брони: -42,13 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
286,57
Экономия при брони: -37,35 грн
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
196,42
Экономия при брони: -7,25 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"