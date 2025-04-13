Киев
Монтел таблетки жевательные (Montel chewable tablets)

Монтел таблетки жевательные (Montel chewable tablets)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 213 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
237,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
263,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
285,16
Экономия при брони: -22,71 грн
262,45 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
240,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
279,99
Экономия при брони: -35,92 грн
244,07 грн
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
223,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,30
Экономия при брони: -6,60 грн
269,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
234,84 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
238,20 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
238,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
138,15
Экономия при брони: -3,30 грн
134,85 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
167,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
293,17
Экономия при брони: -46,26 грн
246,91 грн
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
227,40 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,28 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
261,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
288,78
Экономия при брони: -30,15 грн
258,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
306,20
Экономия при брони: -47,57 грн
258,63 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
234,36 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
270,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,30
Экономия при брони: -6,60 грн
269,70 грн
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