Монтел таблетки жевательные (Montel chewable tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 203 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
249,55
Экономия при брони: -36,92 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
286,98
Экономия при брони: -29,46 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
251,42
Экономия при брони: -15,26 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
288,04
Экономия при брони: -13,09 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
242,10
Экономия при брони: -10,90 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
235,88
Экономия при брони: -23,88 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
272,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,60 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
241,90
Экономия при брони: -10,70 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
248,30
Экономия при брони: -9,82 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
277,27
Экономия при брони: -10,77 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
290,41
Экономия при брони: -60,92 грн
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
286,02
Экономия при брони: -55,85 грн
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
288,94
Экономия при брони: -44,75 грн
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
132,10
Экономия при брони: -6,22 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
289,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
214,68
Экономия при брони: -50,30 грн
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
260,51
Экономия при брони: -48,44 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
295,15
Экономия при брони: -51,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
253,60 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
302,40
Экономия при брони: -13,82 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Монтел таблетки жевательные 4 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
233,31
Экономия при брони: -21,31 грн
Монтел таблетки жевательные 5 мг блистер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
272,00
Экономия при брони: -26,80 грн