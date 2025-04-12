Открытие пенициллина в 1928 г. стало одним из самых значительных медицинских достижений ХХ в. Изменились принципы терапевтической медицины. Антибиотики резко снижали смертность от бактериальных заболеваний и их распространенность. Во многом последующие годы считались наиболее значимыми в терапии большого количества заболеваний. Офтальмология также выиграла от применения антибиотиков как в лечении, так и в профилактике глазных инфекций. Однако недавнее исследование демонстрирует негативные последствия злоупотребления и чрезмерного применения антибиотиков. Во время доклада на Всемирном экономическом форуме относительно глобальных рисков применения антибиотиков был сделан вывод о том, что наибольшим риском для здоровья человека являются устойчивые к действию антибиотиков бактерии.

Очевидно, что с каждым годом повышается антибиотикорезистентность. Это связано со многими факторами. Это и тот факт, что огромное количество антибиотиков вводится животным каждый год, чтобы способствовать росту домашнего скота. Широкое применение антибиотиков эмпирически в общей медицине также оказывает существенное влияние на возникновение устойчивых штаммов бактерий у пациентов. В офтальмологии эта проблема, кажется, не является доминирующей; однако назначать антибиотики в схемах лечения необходимо с осторожностью, осознавая создавшуюся угрозу. Бактериальная устойчивость может быть повышена при назначении неправильных, слишком низких доз и слишком короткой продолжительности антимикробного лечения. Антибиотики никогда не следует назначать без явных на то причин. Поэтому сегодня необходимо пересмотреть ряд схем назначения антибиотиков (как для профилактики, так и для терапии), в которых антибиотики регулярно применяются (Grzybowski A., 2018).

Препарат Офтальмодек (декаметоксин) обладает широким спектром противомикробной активности среди доступных антисептиков, применяемых в офтальмологии. Действует на грамположительные и грамотрицательные бактерии, бактериальные споры, грибы, простейшие и вирусы. Кроме того, он не вызывает резистентности или перекрестной резистентности к антибиотикам. Механизм действия — нарушает проницаемость цитоплазматической мембраны бактерий и грибов (происходит соединение с фосфатидными группами липидов мембраны).

Применение



Капли глазные Офтальмодек активно назначают взрослым и детям для лечения и профилактики:

- острого и хронического конъюнктивита. Конъюнктивит является наиболее распространенной причиной покраснения глаз. 3 наиболее распространенных типа конъюнктивита — вирусный, аллергический и бактериальный, и они могут иметь острую или хроническую форму. Возраст пациента, время года и результаты физического обследования имеют первостепенное значение для дифференциации и выявления различных видов конъюнктивита. Однако отличить острый вирусный и бактериальный конъюнктивит трудно. Пациенты с длительными симптомами, плохой реакцией на первоначальное лечение или признаком тяжелого заболевания должны быть направлены к офтальмологу для консультации (Alfonso S.A., 2015);

- блефароконъюнктивита — причины потери зрения у детей, поэтому детские офтальмологи должны быть более бдительными в отношении ранней диагностики и длительного лечения. По этой теме не хватает рандомизированных контролируемых исследований и нет стандартизированных критериев оценки результатов. Необходимо разработать более эффективные способы прогнозирования клинического исхода вследствие различных методов лечения;

- гонобленореи — заболевания, вызывающегося грамотрицательным гонококком Нейсера, он определяется как внутри, так и вне гнойных клеток, а также в протоплазме эпителиальных клеток конъюнктивы;

- хламидиозного поражения глаз. Chlamydia trachomatis, облигатная внутриглазная бактерия, вызывающая трахому, конъюнктивит у взрослых и новорожденных, была главной причиной слепоты в прошлом столетии во всем мире. Керато-глазные инфекции, вызванные хламидийными инфекциями, распространены и в наше время;

- бленнореи (офтальмобленнореи) у новорожденных — острого воспалительного заболевания конъюнктивы глаза, наиболее часто вызываемого гонококком. Возникает у новорожденных, которые заразились от матери во время родов, и может привести к дальнейшей слепоте ребенка. Данное заболевание проявляется на 2-е–3-и сутки жизни ребенка (сильный отек обоих век). Еще через 2–3 сут происходит выделение гноя (обильное). В некоторых случаях заболевание приводит к слепоте. Однако необходимо помнить, что у новорожденных может развиться заболевание, подобное бленнорее. Отличие — оно проявляется не ранее 5-го дня жизни ребенка, вызывается вирусом и его течение более вялое, менее тяжелое, роговая оболочка в процесс не вовлекается;

- для профилактики гнойно-воспалительных осложнений (в пред- и послеоперационный период; операции, проводимые в офтальмологии);

- профилактическая обработка контактных линз.

Дозирование Офтальмодека

Лечение

Взрослым: 4–5 капель препарата 4–5 р/сут (применять до полного выздоровления).

Профилактика

-Детям закапывают по 2 капли препарата в правый и левый глаз сразу после рождения, затем процедуру закапывания повторяют через 2 ч (бленнорея новорожденных, ее профилактика).

-Взрослым — по 2–3 капли 4–6 р/сут (за 1 день до операции, затем 3–5 дней после операции).

-Обрабатывают контактные линзы. Процесс происходит следующим образом: линзы помещают в р-р препарата Офтальмодек на период 10–15 мин, затем ополаскивают в стерильном 0,9% р-ре NaCl.

Побочные реакции



Ощущение жжения, которое проходит после отмены препарата.

Противопоказания



Гиперчувствительность к действующему веществу препарата.

Антибиотики также часто применяются при поверхностных инфекциях глаз. Было доказано, что до 80% всех случаев острого конъюнктивита вызывается вирусами, и антибиотики не являются обязательным назначением при неосложненных заболеваниях. Однако в этом случае назначают антибиотики для закапывания в глаз. Они эффективны для уменьшения продолжительности бактериального конъюнктивита и его трансмиссивности (заражение других). Большинство случаев подозреваемого или подтвержденного бактериального конъюнктивита самоограничены в течение 1–2 нед; таким образом, будет более разумно наблюдать пациента с легкими симптомами, чем лечить их антибиотиками. В 2002 г. были опубликованы результаты исследования, которые продемонстрировали, что как антибиотики, так и противомикробные лекарственные средства одинаково эффективны в лечении бактериального конъюнктивита. Тем не менее исследований по этой теме недостаточно, чтобы сделать четкие выводы и рекомендовать противомикробные препараты в качестве терапии для этих показаний. Применение антибиотиков также связано с некоторыми неудобствами. Дозировка препарата и продолжительность терапии должны строго соблюдаться. Согласие пациента имеет решающее значение для успеха терапии, и этого зачастую сложно достичь, особенно в терапии детей. Кроме того, многие антибиотики не разрешены к применению у детей. Антибиотики не защищают от развития вторичных инфекций, и они могут вызвать аллергию или быть токсичными для всего организма в целом, а также приводить к задержке в правильной диагностике других возможных заболеваний. Следовательно, назначение антибиотика в каждом конкретном случае должно быть тщательно проанализировано и обосновано. Вся информация должна быть критически оценена, а терапия — проводиться только в тех случаях, когда выявлен конкретный возбудитель и определена чувствительность к нему (бакпосев из глаза), а также наличие ранее (в анамнезе пациента) таких заболеваний поверхности глаза, как тяжелый гнойный конъюнктивит или подозрение на конъюнктивит хламидийного и гонококкового происхождения.

Недавнее исследование (Shekhawat et al., 2017) показало, что почти 60% пациентов с недавно диагностированным острым конъюнктивитом получают рецепты на антибиотики для местного применения, из которых 20% рецептов — антибиотики, содержащие кортикостероиды, противопоказанные при остром конъюнктивите. Эти результаты вызывают тревогу.

Антибиотики также обычно применяются в лечении кератита.

Исследования



Недавно были опубликованы результаты большого рандомизированного контролируемого клинического исследования, проведенного на Филиппинах и в Индии. Сравнивали противомикробные лекарственные препараты с местными антибиотиками для закапывания в глаз (Isenberg et al., 2017) для лечения бактериального кератита, вызванного широким спектром бактерий. Однако существенной разницы между двумя методами лечения и результатами терапии не выявлено. Тем не менее необходимы дальнейшие исследования.

В настоящее время особое значение приобретает изучение биологической безопасности современных катионных поверхностно-активных антисептиков с широким антимикробным спектром. Цель исследования — изучение антимикробной эффективности антисептиков декаметоксина, мирамистина и их влияние на фрагментацию ядерной ДНК и клеточный цикл.

Проведено сравнительное микробиологическое исследование антимикробной эффективности и цитометрическое исследование влияния декаметоксина и мирамистина на клеточный цикл. Антимикробную активность декаметоксина и мирамистина оценивали по их минимальным ингибирующим и минимальным микробицидным концентрациям в отношении условно-патогенных микроорганизмов с использованием метода серийного двойного разведения. Цитотоксичность декаметоксина и мирамистина на эпителиальных клетках передней части роговицы после 2-недельного ежедневного закапывания в глаза самцов крыс линии Vistar изучали с помощью проточной цитометрии (метод исследования дисперсных сред). Этот процесс происходит в режиме поштучного анализа элементов дисперсной фазы, исследование одиночных биологических клеток в потоке. Были зарегистрированы параметры эпителиального клеточного цикла, фрагментации ядерной ДНК и апоптоза (регулируемый процесс программируемой клеточной гибели) под влиянием антисептиков.

Результаты. Выявлено высокое антимикробное действие декаметоксина и мирамистина на грамположительные, грамотрицательные бактерии со значительными преимуществами декаметоксина. Декаметоксин оказывал минимальное влияние на эпителиальные клетки передней части роговицы, незначительное снижение индекса их пролиферации, низкое повышение апоптоза при отсутствии различий в митотической активности. Но применение мирамистина привело к значительному увеличению фрагментации ядерной ДНК, снижению пролиферативной активности. Таким образом, более высокий антимикробный эффект в отношении широкого спектра оппортунистических патогенов доказан для декаметоксина по сравнению с мирамистином. При длительном применении первого антисептика не выявлено цитотоксического и проапоптотического эффекта на эпителий (Назарчук О.А., 2019).

Выводы



В последние годы все медицинские специалисты, включая офтальмологов, сталкиваются с проблемой смешанных инфекций. Рецидивирующее воспаление в переднем и заднем сегментах глаза часто является результатом инфекции, вызванной более чем одной разновидностью патогенов. Поэтому применение антибиотиков всегда должно быть обоснованным. Антибиотики следует назначать только в случае необходимости, в идеале это должно происходить после выявления возбудителя и определения чувствительности к антибиотикам (Grzybowski A., 2018).

