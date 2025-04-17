Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
95,10
Экономия при брони: -6,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
96,70
Экономия при брони: -2,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
96,70
Экономия при брони: -7,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
96,70
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
101,27
Экономия при брони: -11,84 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
81,86
Экономия при брони: -4,37 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
96,70
Экономия при брони: -7,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
79,93
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
96,70
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
100,05
Экономия при брони: -11,15 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
90,47
Экономия при брони: -5,47 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье