Киев (адрес не указан)
Доступно в 931 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
85,60
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
100,03
Экономия при брони: -15,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
100,17
Экономия при брони: -15,22 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
99,98
Экономия при брони: -8,19 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
100,35
Экономия при брони: -9,41 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
85,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье