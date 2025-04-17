Винница (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
100,53
Экономия при брони: -13,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
96,70
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
101,12
Экономия при брони: -14,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
96,70
Экономия при брони: -8,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
95,10
Экономия при брони: -7,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
96,70
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
101,48
Экономия при брони: -14,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
80,54
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
82,16
Экономия при брони: -8,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
79,68
Экономия при брони: -2,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье