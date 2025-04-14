Одесса (адрес не указан)
Доступно в 256 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
100,64
Экономия при брони: -9,50 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
79,96
Экономия при брони: -5,69 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
100,27
Экономия при брони: -7,74 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
84,04
Экономия при брони: -3,15 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
100,64
Экономия при брони: -10,62 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
102,00
Экономия при брони: -9,45 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
84,10
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
98,74
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
102,79
Экономия при брони: -5,28 грн