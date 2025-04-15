Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
86,79
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
87,44
Экономия при брони: -3,97 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
93,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
96,70
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
83,80
Экономия при брони: -2,96 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
85,23
Экономия при брони: -7,79 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
102,49
Экономия при брони: -13,84 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
100,65
Экономия при брони: -13,58 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
102,57
Экономия при брони: -15,66 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
89,26
Экономия при брони: -5,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Офтальмодек капли глазные 0.2 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
107,04
Экономия при брони: -4,89 грн