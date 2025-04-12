Мералис (Meralys®)
Мералис инструкция по применению
Состав
Ксилометазолина гидрохлорид - 0,05 %
Фармакологические свойства
ксилометазолин является симпатомиметическим агентом, действующим на α-адренергические рецепторы.
Мералис вызывает сужение назальных кровеносных сосудов, уменьшая отек слизистой оболочки носа, его придаточных пазух и таким образом улучшая носовое дыхание при заложенности носа и придаточных пазух.
Действие препарата начинается через несколько минут после применения и сохраняется до 12 ч. Препарат хорошо переносится, в том числе у больных с чувствительной слизистой оболочкой.
Препарат не снижает мукоцилиарную функцию. Мералис имеет сбалансированное значение рН в пределах, характерных для носовой полости.
При местном применении практически не абсорбируется, концентрация в плазме крови настолько низкая, что ее невозможно определить современными аналитическими методами.
Показания Мералис
симптоматическое лечение заложенности носа при простуде, сенной лихорадке, аллергическом рините, синусите. Для облегчения оттока секрета при заболеваниях придаточных пазух носа. Вспомогательная терапия при среднем отите (для устранения отека слизистой оболочки). Для облегчения проведения риноскопии.
Применение Мералис
перед применением препарата следует тщательно прочистить нос.
Мералис 0,05% спрей назальный применяют у детей в возрасте 2–6 лет по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 1–2 раза в сутки.
Мералис 0,1% спрей назальный применяют у детей в возрасте старше 6 лет и взрослых по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки.
Препарат следует применять не более 5 дней, если врач не рекомендовал другой продолжительности лечения.
Применение Мералиса можно возобновить после нескольких дней перерыва.
Длительное применение препарата может вызывать атрофию слизистой оболочки носовой полости. В случае хронических нарушений лекарственное средство можно принимать только под наблюдением врача.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к ксилометазолину или другим компонентам препарата;
- сухость слизистой оболочки носа с образованием корок (сухой ринит);
- трансфеноидальная гипофизэктомия и хирургические вмешательства с обнажением мозговой оболочки в анамнезе;
- детский возраст до 2 лет для 0,05% спрея;
- детский возраст до 6 лет для 0,1% спрея;
- период беременности.
Побочные эффекты
побочные эффекты, которые могут возникать при применении препарата, классифицированы в такие группы согласно частоте возникновения: очень часто (>1/10); часто (>1/100, <1/10); нечасто (>1/1000, <1/100); редко (>1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000), включая единичные случаи.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной полости и средостения: часто — кратковременное жжение или ощущение сухости слизистой оболочки носа, реактивная гиперемия после окончания действия препарата.
Со стороны нервной системы: редко — головная боль, бессонница, утомляемость.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — системные эффекты (выраженное сердцебиение, тахикардия, АГ).
Более длительное или частое применение ксилометазолина, в том числе в высоких дозах, может вызывать ощущение жжения или сухость и отек слизистой оболочки носовой полости, которые усиливаются при дальнейшем применении лекарственного средства (ринит медикаментозный). Этот эффект может развиваться уже через 5 дней лечения и при продолжающейся терапии может обусловить длительное повреждение слизистой оболочки носовой полости с образованием корок (сухой ринит).
Особые указания
препарат следует с осторожностью назначать пациентам, у которых при применении адренергических препаратов отмечают сильные реакции, проявляющиеся в виде бессонницы, головокружения, дрожи, аритмии, повышения АД.
Не следует превышать рекомендуемую дозу препарата, особенно при лечении детей и лиц пожилого возраста.
Следует с осторожностью назначать пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, АГ, гипертиреозом, закрытоугольной глаукомой, сахарным диабетом.
Период беременности и кормления грудью. Препарат нельзя принимать в период беременности.
В период кормления грудью препарат можно применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.
Дети. Не применять у детей в возрасте до 2 лет 0,05% спрей, у детей до 6 лет — 0,1% спрей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. При длительном применении ксилометазолина в высоких дозах возможно возникновение побочного действия препарата на сердечно-сосудистую систему, что может отрицательно сказываться на способности к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.
Взаимодействия
возможно усиление системного эффекта ксилометазолина при одновременном применении с трициклическими или тетрациклическими антидепрессантами, особенно в случае передозировки.
Передозировка
в результате передозировки могут отмечать такие симптомы: мидриаз, головокружение, рвоту, цианоз, лихорадку, судороги, тахикардию, сердечную аритмию, сосудистую недостаточность, остановку сердца, АГ, отек легких, затрудненное дыхание, психические нарушения.
Иногда может возникать угнетение функции ЦНС, что сопровождается сонливостью, потерей сознания, снижением температуры тела, брадикардией, артериальной гипотензией, остановкой дыхания и комой.
Лечение. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу. Лечение включает применение активированного угля, промывание желудка или оксигенотерапию. Для снижения АД необходимо ввести 5 мг фентоламина в солевом р-ре в виде медленной в/в инфузии или 100 мг фентоламина перорально. Вазопрессоры противопоказаны. По необходимости могут быть введены антипиретики и антиконвульсанты.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.