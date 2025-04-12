препарат следует с осторожностью назначать пациентам, у которых при применении адренергических препаратов отмечают сильные реакции, проявляющиеся в виде бессонницы, головокружения, дрожи, аритмии, повышения АД.

Не следует превышать рекомендуемую дозу препарата, особенно при лечении детей и лиц пожилого возраста.

Следует с осторожностью назначать пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, АГ, гипертиреозом, закрытоугольной глаукомой, сахарным диабетом.

Период беременности и кормления грудью. Препарат нельзя принимать в период беременности.

В период кормления грудью препарат можно применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Дети. Не применять у детей в возрасте до 2 лет 0,05% спрей, у детей до 6 лет — 0,1% спрей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. При длительном применении ксилометазолина в высоких дозах возможно возникновение побочного действия препарата на сердечно-сосудистую систему, что может отрицательно сказываться на способности к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.