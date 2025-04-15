Киев
Мералис (Meralys®)

Мералис (Meralys®)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 218 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
180,84
Экономия при брони: -47,84 грн
133,00 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
191,00
Экономия при брони: -54,00 грн
137,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
205,10
Экономия при брони: -61,10 грн
144,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,14
Экономия при брони: -36,14 грн
142,00 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,00
Экономия при брони: -45,00 грн
144,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
148,36 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
177,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,12
Экономия при брони: -45,32 грн
140,80 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
181,86
Экономия при брони: -31,43 грн
150,43 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,48
Экономия при брони: -31,51 грн
154,97 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,48
Экономия при брони: -30,79 грн
155,69 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
150,40 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
153,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
205,10
Экономия при брони: -49,70 грн
155,40 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
182,70
Экономия при брони: -26,80 грн
155,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,86
Экономия при брони: -45,86 грн
143,00 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,00
Экономия при брони: -40,00 грн
149,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
154,48 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
176,69 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,00
Экономия при брони: -48,00 грн
141,00 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
182,71
Экономия при брони: -39,71 грн
143,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
201,00
Экономия при брони: -45,60 грн
155,40 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,90
Экономия при брони: -33,00 грн
155,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
143,57 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
182,42
Экономия при брони: -6,10 грн
176,32 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,67
Экономия при брони: -6,31 грн
182,36 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
153,70 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
155,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,70
Экономия при брони: -45,30 грн
155,40 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,30
Экономия при брони: -22,40 грн
155,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
166,50 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
167,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
184,03
Экономия при брони: -33,32 грн
150,71 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,24
Экономия при брони: -35,67 грн
152,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,53
Экономия при брони: -44,79 грн
141,74 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
211,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,71
Экономия при брони: -48,44 грн
140,27 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
181,37
Экономия при брони: -20,63 грн
160,74 грн
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