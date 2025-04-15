Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 218 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
180,84
Экономия при брони: -47,84 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
191,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
205,10
Экономия при брони: -61,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,14
Экономия при брони: -36,14 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,12
Экономия при брони: -45,32 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
181,86
Экономия при брони: -31,43 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,48
Экономия при брони: -31,51 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,48
Экономия при брони: -30,79 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
205,10
Экономия при брони: -49,70 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
182,70
Экономия при брони: -26,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,86
Экономия при брони: -45,86 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
182,71
Экономия при брони: -39,71 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
201,00
Экономия при брони: -45,60 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,90
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
182,42
Экономия при брони: -6,10 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,67
Экономия при брони: -6,31 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,70
Экономия при брони: -45,30 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,30
Экономия при брони: -22,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
184,03
Экономия при брони: -33,32 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,24
Экономия при брони: -35,67 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,53
Экономия при брони: -44,79 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
211,40 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,71
Экономия при брони: -48,44 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
181,37
Экономия при брони: -20,63 грн