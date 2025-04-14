Днепр (адрес не указан)
Доступно в 291 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,85
Экономия при брони: -17,64 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,85
Экономия при брони: -17,32 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
194,27
Экономия при брони: -22,06 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
192,24
Экономия при брони: -19,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
184,68
Экономия при брони: -13,13 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
191,76
Экономия при брони: -12,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
175,70
Экономия при брони: -22,00 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
199,40
Экономия при брони: -44,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
181,60
Экономия при брони: -27,90 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
203,80
Экономия при брони: -49,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
182,70
Экономия при брони: -32,41 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,90
Экономия при брони: -17,81 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,38
Экономия при брони: -58,90 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
193,72
Экономия при брони: -16,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
177,20
Экономия при брони: -23,50 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
203,80
Экономия при брони: -49,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,43
Экономия при брони: -36,14 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,39
Экономия при брони: -16,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,74
Экономия при брони: -26,42 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
192,01
Экономия при брони: -18,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
185,31
Экономия при брони: -41,30 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
190,57
Экономия при брони: -26,22 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
187,06
Экономия при брони: -39,76 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
184,99
Экономия при брони: -34,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
184,84
Экономия при брони: -34,21 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
192,12
Экономия при брони: -15,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,99
Экономия при брони: -38,05 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
185,96
Экономия при брони: -28,58 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.