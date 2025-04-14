Харьков (адрес не указан)
Доступно в 384 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,61
Экономия при брони: -38,21 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
181,58
Экономия при брони: -28,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,67
Экономия при брони: -36,09 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
192,85
Экономия при брони: -16,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
179,60
Экономия при брони: -18,80 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
201,70
Экономия при брони: -36,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,30
Экономия при брони: -17,50 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,70
Экономия при брони: -35,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,40
Экономия при брони: -17,60 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
203,00
Экономия при брони: -37,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
190,45
Экономия при брони: -34,03 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
192,42
Экономия при брони: -34,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.