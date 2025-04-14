Киев
Мералис (Meralys®)

Мералис (Meralys®)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 384 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
152,06 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
174,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
152,43 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
176,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
168,00 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
172,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,61
Экономия при брони: -38,21 грн
148,40 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
181,58
Экономия при брони: -28,12 грн
153,46 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
155,23 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
177,49 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,87 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
170,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
145,23 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
177,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,67
Экономия при брони: -36,09 грн
153,58 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
192,85
Экономия при брони: -16,27 грн
176,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
179,60
Экономия при брони: -18,80 грн
160,80 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
201,70
Экономия при брони: -36,40 грн
165,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
152,10 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
177,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,30
Экономия при брони: -17,50 грн
160,80 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,70
Экономия при брони: -35,40 грн
165,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
155,14 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
176,56 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
155,15 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
170,41 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
149,86 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
177,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,40
Экономия при брони: -17,60 грн
160,80 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
203,00
Экономия при брони: -37,70 грн
165,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
153,06 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
176,21 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
149,23 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
173,97 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
156,30 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
158,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
190,45
Экономия при брони: -34,03 грн
156,42 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
192,42
Экономия при брони: -34,37 грн
158,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
177,36 грн
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