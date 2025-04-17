Винница (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,30
Экономия при брони: -39,88 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
184,31
Экономия при брони: -31,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
212,50
Экономия при брони: -51,30 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
180,90
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,25
Экономия при брони: -39,93 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
192,64
Экономия при брони: -20,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,70
Экономия при брони: -39,50 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,30
Экономия при брони: -17,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
202,90
Экономия при брони: -41,70 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,10
Экономия при брони: -16,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,30
Экономия при брони: -17,10 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,90
Экономия при брони: -39,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
184,99
Экономия при брони: -38,67 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
184,99
Экономия при брони: -38,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,52
Экономия при брони: -40,20 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
190,67
Экономия при брони: -44,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
179,60
Экономия при брони: -18,40 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
203,50
Экономия при брони: -42,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
185,08
Экономия при брони: -39,24 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
181,95
Экономия при брони: -27,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,25
Экономия при брони: -40,41 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
183,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,30
Экономия при брони: -17,10 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,70
Экономия при брони: -39,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
185,66
Экономия при брони: -48,29 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,94
Экономия при брони: -34,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
187,30
Экономия при брони: -33,56 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
184,09
Экономия при брони: -28,33 грн