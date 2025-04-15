Львов (адрес не указан)
Доступно в 235 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
185,64
Экономия при брони: -37,27 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,94
Экономия при брони: -38,49 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
179,60
Экономия при брони: -24,90 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
202,80
Экономия при брони: -46,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Пульс
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
D.s.
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
177,20
Экономия при брони: -22,50 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
202,20
Экономия при брони: -45,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,80
Экономия при брони: -24,10 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
205,10
Экономия при брони: -48,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,49
Экономия при брони: -39,67 грн
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,49
Экономия при брони: -38,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
192,77
Экономия при брони: -42,52 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
192,77
Экономия при брони: -15,41 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
177,40
Экономия при брони: -22,70 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
201,50
Экономия при брони: -45,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
181,10
Экономия при брони: -26,40 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
204,00
Экономия при брони: -47,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мералис® спрей назальный 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,00
Экономия при брони: -23,30 грн
Мералис® спрей назальный 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
199,40
Экономия при брони: -43,10 грн