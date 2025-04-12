Фармакодинамика.

Ранитидин — противоязвенное средство, антагонист Н2-гистаминовых рецепторов.

Механизм действия обусловлен конкурентным ингибированием Н2-гистаминовых рецепторов мембран париетальных клеток слизистой оболочки желудка. Снижает базальную и стимулированную секрецию соляной кислоты, уменьшая объем желудочного сока, образующегося вследствие раздражения барорецепторов (растяжения желудка), пищевой нагрузки, действия гормонов и биогенных стимуляторов (гастрин, гистамин, пентагастрин, кофеин). Ранитидин уменьшает количество соляной кислоты в желудочном соке, не влияет на концентрацию гастрина в плазме крови, а также продуцирование слизи. Ранитидин характеризуется длительным действием.

Ранитидин не влияет на ферментативную систему цитохрома P450 печени.

Фармакокинетика.

После перорального применения ранитидин быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте. Биодоступность — около 50%. Cmax в плазме крови достигается через 2–3 часа и составляет 478 нг/мл. Частично метаболизируется в печени до N-оксида (главный метаболит, 4% дозы), S-оксида и деметилируется.

Т½ (после приема внутрь) при нормальном клиренсе креатинина — 2–3 часа, при пониженном (20–30 мл/мин) — 8–9 часов. Экскретируется почками в течение 24 ч, в неизмененном виде выводится около 30% перорально принятой дозы.

Проникает через гистогематические барьеры, в т. ч. через плацентарный, но плохо через гематоэнцефалический барьер. Достаточно значимые концентрации определяются в грудном молоке. Скорость и степень элиминации практически не зависят от состояния печени и связаны в основном с функцией почек.