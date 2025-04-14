Ранитидин-Здоровье Форте (Ranitidine-Zdorovye Forte)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
87,99
Экономия при брони: -2,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
84,87
Экономия при брони: -5,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
86,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
86,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
86,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
89,55
Экономия при брони: -8,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
89,27
Экономия при брони: -5,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
89,68
Экономия при брони: -7,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
89,90
Экономия при брони: -7,25 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
92,02
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
95,66
Экономия при брони: -6,09 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
89,02
Экономия при брони: -7,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
90,19
Экономия при брони: -8,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
84,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
87,95
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
91,68
Экономия при брони: -5,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,28
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
91,28
Экономия при брони: -6,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье