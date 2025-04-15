Ранитидин-Здоровье Форте (Ranitidine-Zdorovye Forte)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
84,58
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
89,45
Экономия при брони: -3,42 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
88,44
Экономия при брони: -4,02 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
84,50
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
86,14
Экономия при брони: -5,14 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
84,58
Экономия при брони: -5,58 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
86,10
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
87,23
Экономия при брони: -3,08 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
84,50
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
88,71
Экономия при брони: -6,91 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
87,37
Экономия при брони: -8,54 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
85,76
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
90,16
Экономия при брони: -7,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
88,35
Экономия при брони: -4,18 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
84,58
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
85,55
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
84,50
Экономия при брони: -1,10 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
84,58
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
87,66
Экономия при брони: -3,49 грн