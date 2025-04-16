Ранитидин-Здоровье Форте (Ranitidine-Zdorovye Forte)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
86,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
89,84
Экономия при брони: -4,67 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
88,99
Экономия при брони: -7,84 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
89,99
Экономия при брони: -8,84 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,83
Экономия при брони: -6,67 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
83,09
Экономия при брони: -4,38 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
87,54
Экономия при брони: -6,33 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
80,64
Экономия при брони: -4,33 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
71,49
Экономия при брони: -2,76 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
89,55
Экономия при брони: -8,32 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
78,70
Экономия при брони: -2,37 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
89,75
Экономия при брони: -13,44 грн