Ранитидин-Здоровье Форте (Ranitidine-Zdorovye Forte)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
90,10
Экономия при брони: -3,20 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
90,08
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
90,10
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
90,10
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
95,93
Экономия при брони: -8,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
90,10
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
89,20
Экономия при брони: -4,76 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
90,44
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
90,10
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
93,80
Экономия при брони: -10,39 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
95,79
Экономия при брони: -8,66 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
90,10
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
92,93
Экономия при брони: -9,46 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
87,00
Экономия при брони: -2,68 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
86,92
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
93,29
Экономия при брони: -3,48 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье