Ранитидин-Здоровье Форте (Ranitidine-Zdorovye Forte)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 369 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
90,10
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
90,10
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
87,81
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
95,06
Экономия при брони: -11,59 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
91,08
Экономия при брони: -3,95 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
88,65
Экономия при брони: -2,83 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
94,06
Экономия при брони: -6,93 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
90,10
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
87,25
Экономия при брони: -3,05 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
90,20
Экономия при брони: -5,05 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
90,10
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
86,10
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
86,19
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
88,43
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
93,55
Экономия при брони: -8,39 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
86,10
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Ранитидин-Здоровье Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
91,31
Экономия при брони: -6,95 грн