фармакодинамика. Гликлазид — пероральный гипогликемический препарат, производное сульфонилмочевины, отличающийся от других препаратов наличием гетероциклического кольца, содержащего азот и имеющего эндоциклические связи.

Гликлазид снижает уровень глюкозы в плазме крови вследствие стимуляции секреции инсулина β-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы. Повышение уровня постпрандиального инсулина и секреция С-пептида сохраняются даже после 2 лет применения препарата. Гликлазид обладает также гемоваскулярными свойствами.

Влияние на инсулиносекрецию.

У больных диабетом II типа гликлазид восстанавливает ранний пик инсулиносекреции в ответ на поступление глюкозы и повышает II фазу секреции инсулина. Значительное увеличение выделения инсулина происходит в соответствии с принятой пищей или нагрузкой глюкозой.

Гемоваскулярные свойства.

Гликлазид уменьшает микротромбоз благодаря двум механизмам, которые могут быть задействованы в развитии осложнений сахарного диабета:

частично ингибирует агрегацию и адгезию тромбоцитов, уменьшает количество маркеров активации тромбоцитов (β-тромбоглобулина, тромбоксана В 2 );

); влияет на фибринолитическую активность эндотелия сосудов (повышает активность tPА).

Первичная конечная точка состояла из основных макроваскулярных (кардиоваскулярная смерть, нелетальный инфаркт миокарда, нелетальный инсульт) и микроваскулярных (новые случаи или ухудшение нефропатии, ретинопатии) событий.

В клинические исследования были включены 11 140 пациентов. В течение 6 нед периода введения в исследование пациенты продолжали принимать обычную для них сахароснижающую терапию. Далее пациентам по рандомизированному принципу был назначен режим стандартного контроля гликемии (n=5569) или режим с назначением гликлазида, таблеток с модифицированным высвобождением, в основе стратегии интенсивного контроля гликемии (n=5571). Стратегия интенсивного контроля гликемии базировалась на назначении гликлазида, таблеток с модифицированным высвобождением, с самого начала лечения или на назначении гликлазида, таблеток с модифицированным высвобождением, вместо стандартной терапии (терапии, которую получал пациент на момент включения) с возможным повышением дозы до максимальной и затем с добавлением при необходимости других гипогликемизирующих препаратов, таких как метформин, акарбоза, тиазолидиндионы или инсулин. Пациенты находились под тщательным контролем и строго придерживались диеты.

Наблюдение продолжалось 4,8 года. Результатом лечения гликлазидом, таблетками с модифицированным высвобождением, который был в основе стратегии интенсивного контроля гликемии (средний достигнутый уровень HbA1c — 6,5%) по сравнению со стандартным контролем гликемии (средний достигнутый уровень HbA1c — 7,3%) было достоверно суммарное снижение на 10% относительного риска основных макро- и микрососудистых осложнений (HR 0,90, 95% Cl 0,82–0,98; р=0,013; 18,1% пациентов группы интенсивного контроля по сравнению с 20% пациентов группы стандартного контроля). Преимущества стратегии интенсивного контроля гликемии с назначением гликлазида, таблеток с модифицированным высвобождением, в основе терапии были обусловлены:

достоверным снижением относительного риска основных микроваскулярных событий на 14% (HR 0,86, 95% Cl 0,77–0,97; р=0,014; 9,4% против 10,9%);

достоверным снижением относительного риска новых случаев или прогрессирования нефропатии на 21% (HR 0,79, 95% Cl 0,66–0,93; р=0,006; 4,1% против 5,2%);

достоверным снижением на 8% относительного риска микроальбуминурии, возникшей впервые (HR 0,92, 95% Cl 0,85–0,99; р=0,030; 34,9% против 37,9%);

достоверным снижением относительного риска почечных событий на 11% (HR 0,89, 95% Cl 0,83–0,96; р=0,001; 26,5% против 29,4%).