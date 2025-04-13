Киев (адрес не указан)
Доступно в 805 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
70,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
68,80
Экономия при брони: -0,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
72,89
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
73,59
Экономия при брони: -5,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
68,80
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto