Киев
Гликлада (Gliclada®)

Гликлада (Gliclada®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 237 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
63,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
68,79 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
68,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
63,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
77,68
Экономия при брони: -6,30 грн
71,38 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 37 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
69,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
77,04
Экономия при брони: -5,52 грн
71,52 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
65,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
72,13
Экономия при брони: -2,53 грн
69,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
68,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
71,45
Экономия при брони: -4,11 грн
67,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
68,70
Экономия при брони: -0,10 грн
68,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
66,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
68,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
76,91
Экономия при брони: -7,27 грн
69,64 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
77,40
Экономия при брони: -9,26 грн
68,14 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
68,80
Экономия при брони: -0,20 грн
68,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
72,48
Экономия при брони: -3,73 грн
68,75 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
65,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
73,04
Экономия при брони: -3,72 грн
69,32 грн
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