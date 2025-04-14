Одесса (адрес не указан)
Доступно в 237 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
77,68
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 37 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
77,04
Экономия при брони: -5,52 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
72,13
Экономия при брони: -2,53 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
71,45
Экономия при брони: -4,11 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
68,70
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
76,91
Экономия при брони: -7,27 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
77,40
Экономия при брони: -9,26 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
68,80
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
72,48
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
73,04
Экономия при брони: -3,72 грн