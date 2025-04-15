Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
70,00
Экономия при брони: -1,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
69,91
Экономия при брони: -1,11 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
77,57
Экономия при брони: -9,33 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
77,84
Экономия при брони: -9,90 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
69,79
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
70,00
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
71,28
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
78,49
Экономия при брони: -10,35 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
70,64
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
73,17
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
71,25
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto