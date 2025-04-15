Львов (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
79,18
Экономия при брони: -7,80 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
68,80
Экономия при брони: -0,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
68,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
68,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
78,97
Экономия при брони: -9,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
78,70
Экономия при брони: -7,43 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
70,00
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
68,80
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
68,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Гликлада таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto